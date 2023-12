Fratelli d’Italia miglior partito sui social: Meloni conferma la leadership con gli elettori

Nonostante tutti i tentativi di affossare Giorgia Meloni e il suo partito da parte delle forze politiche avversarie, la piazza social continua a fornire attestati di alto gradimento a Fratelli d'Italia. Il report periodico fornito da Arcadia, che ha effettuato il monitoraggio degli insight con FanpageKarma, mostra come il principale partito della maggioranza di governo goda di ottima salute. FdI è il partito con il maggior numero di interazioni totali in assoluto, ben 11.2 milioni, in aumento di 900mila unità rispetto alla prima parte dell'anno. Le rilevazioni sono state effettuate tra il 19 giugno e il 15 dicembre. Fratelli d'Italia si piazza al primo posto anche nella classifica dell'engagement, ossia dal rapporto di coinvolgimento dei follower nei contenuti pubblicati.

In considerazione del fatto che, al giorno d'oggi, i social sono uno dei termometri più realistici del sentimento popolare, è evidente che Fratelli d'Italia goda del favore degli elettori a oltre un anno dalla formazione del governo guidato da Meloni. Un ottimo segnale per il presidente del Consiglio, che si appresta a concludere la seconda manovra di Bilancio e che continua ad avere un filo diretto con gli elettori, che apprezzano il lavoro che questo esecutivo sta portando avanti. I risultati non sono a volte in linea con le aspettative ma c'è ampio margine di manovra per continuare a migliorare, trovando strade alternative da percorrere. Non era facile prendere in mano la guida del Paese nel 2022 nelle condizioni in cui si trovava l'Italia ma gli italiani sembrano voler continuare a dare la loro fiducia.

L'unica classifica social in cui Fratelli d'Italia non si trova al primo posto è quella di Facebook, dove la posizione è occupata dal Movimento 5 stelle, con un distacco che, comunque, è inferiore al milione di reaction. Al terzo posto si piazza la Lega, che in tutte le classifiche risulta essere in ottima posizione, formando un'asse molto forte nel panorama social con Fratelli d'Italia. Nella classifica Instagram, il partito di Meloni svetta in cima a tutti con 7.6 milioni di reaction mentre al secondo posto si trova la Lega e solo dietro il M5s. Anche su X la classifica rimane invariata, con Fratelli d'Italia che tiene stretta la prima posizione seguita da Lega e M5s. A livello di engagement, invece, Fratrelli d'Italia è il partito con la migliore percentuale su tutti social.