"Glielo avevo promesso". Il simpatico omaggio di Salvini a Berlusconi

È un simpatico ricordo quello con il quale Matteo Salvini torna a parlare affettuosamente di Silvio Berlusconi, scomparso ieri all'età di 86 anni. Dopo avere elogiato e celebrato la figura del leader di Forza Italia, il segretario della Lega ha voluto proseguire con il proprio cordoglio personale alla vigilia dei funerali di Stato che si terranno domani in Piazza del Duomo a Milano. Il suo post su Facebook è stato davvero molto apprezzato.

Come è rbsaputo, Berlusconi era una persona che teneva particolarmente al look delle persone: che fossero conduttori televisivi, calciatori o anche esponenti politici. Un elemento al quale poneva molta attenzione nei confronti degli uomini era il fatto che si tagliassero la barba. Lo ha ricordato - proprio nelle ore immediatamente successive al decesso del Cavaliere - Gennaro Gattuso, grande ex calciatore del Milan: "Un uomo carismatico: mi massacrava sempre per la barba e i capello". Un dolce "rimprovero" che nel corso degli anni - pubblicamente e in diretta tv - dovette subire anche Fabio Fazio la prima volta che ospitò Berlusconi nel suo Che tempo che fa (maggio 2015): " Quando uno comincia a entrare nella maturità, come il signor Fazio, e vede tutte le mattine guardandosi allo specchio la barba grigia, deve avere il coraggio di tagliarsela ".

"Berlusconi, unico nel lavoro e nel sorriso"

L'invito spassionato che ha dispensato per tanti decenni ha coinvolto così anche Salvini. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva sempre mantenuto la barba folta negli ultimi dieci anni. Poi, nel mese di luglio dell'anno scorso, lo si è visto per qualche giorno completamente sbarbato. Il motivo? Lo rivela lo stesso leader della Lega su Facebook. " Era una scommessa tra me e lui: accadde quel che accadde e, arrivato a casa sua, mi fece trovare a tavola di fianco al piatto un completo con rasoio, salviette e schiuma da barba. 'Me lo avevi promesso, adesso finalmente tagliatela quella barba'. L'unico che in 10 anni sia mai riuscito a farmi tagliare la barba è stato proprio Silvio! ", scrive Salvini postando la foto di se stesso mentre si rade davanti a uno specchio.