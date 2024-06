Fumo in cabina sul volo del ministro Crosetto: atterraggio d'emergenza a Ciampino

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Falcon 900 a bordo del quale viaggiava il ministro Guido Crosetto è stato costretto a un atterraggio di emergenza a causa del fumo che ha invaso la cabina durante il volo. L'atterraggio è stato effettuato in sicurezza all'aeroporto di Ciampino e non risultano esserci stati problemi per i passeggeri. Il ministro stava rientrando da Bruxelles, dove ieri ha partecipato al DefMin della Nato.

Dalle prime informazioni note, sembra che il fumo che ha invaso a cabina provenisse dal vano bagagli e da lì, poi, ha invaso l'aereo. Inevitabile, a quel punto, l'atterraggio di emergenza all'aeroporto di Ciampino. Una volta a terra, l'equipaggio ha fatto scendere in sicurezza il ministro e il suo staff e sul posto, secondo le procedure di protocollo, sono arrivati anche i mezzi dei vigili del fuoco. Il Falcon 900 è un velivolo di prima generazione, che nonostante era previsto venisse dismesso un anno fa, rimarrà nel parco veicoli dello Stato ancora fino al 2025, quando verrà definitivamente "pensionato".