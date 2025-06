Gallera lancia il dibattito tra i riformisti

Ascolta ora 00:00 00:00

Un confronto tra moderati e riformisti per capire se esistano visioni comuni sul futuro di Milano. Dopo gli appuntamenti dedicati alla sicurezza e all'urbanistica, domani alle 18 «Milano merita», il comitato fondato dal consigliere regionale di Forza Italia Giulio Gallera organizza all’Acquario civico di viale Gadio un incontro che mette al centro i più giovani per tornare a essere «La città dei talenti e delle opportunità». Questa volta i nomi dei partecipanti saltano all’occhio, visto che Gallera e Alessandro De Chirico (nella foto ieri al ricordo di Enzo Tortora) dialogheranno con esponenti del mondo centrista e riformista. Per Azione, corteggiata da Fi che la vorrebbe in coalizione alle prossime comunali, ci sarà Daniele Nahum. Parola anche al direttore del Riformista Milano Sergio Scalpelli, già assessore con Gabriele Albertini, al segretario di Demos Pier Vito Antoniazzi, l’ex presidente metropolitano di Italia Viva Filippo Campiotti, oggi in Fi e l’assessora comunale Martina Riva. Conclusioni del capogruppo di Fi in Comune Luca Bernardo.

«C’è bisogno di capire quali forze condividano una visione per lo sviluppo di Milano – spiega Gallera - La mia idea è aprire un dialogo con tutte le realtà che si riconoscono nelle tradizioni liberali, riformiste e del civismo ambrosiano».

Non si tratta, quantomeno per il momento, di costruire un'alleanza politica, «ma di avviare un confronto: partendo dai temi».