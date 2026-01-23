Gasparri rincara la dose: "Da Report tentativo di disinformazione antireferendum"

Nuovo affondo di Maurizio Gasparri contro “Report”. Il senatore di Forza Italia e membro della Vigilanza Rai ha puntato il dito verso la trasmissione di Sigfrido Ranucci per il (presunto) caso dei pm spiati: “È molto grave il tentativo di disinformazione in funzione antireferendum attuato dalla trasmissione Report della Rai. Che cosa hanno da dire i vertici dell'azienda sulla ennesima impresa di Ranucci e della sua trasmissione?”. Gasparri ha ricordato che la vicenda sollevata dal programma riguardante il presunto software introdotto dai grillini al ministero della Giustizia è già archiviata dalla procura di Roma e che quindi le accuse non hanno alcun fondamento. Secondo il senatore, le affermazioni di Report sarebbero finalizzate a creare confusione in vista del referendum sulla giustizia.

Sul punto, Gasparri ha ricordato che Ranucci ha partecipato all’assemblea dell’Anm, dove ha avuto occasione di intervenire e influenzare il dibattito: “Del resto, Ranucci è andato all'assemblea dell’Anm a parlare e a dettare la linea, un'assemblea peraltro di giudici che potrebbero valutare le numerose denunce contro lo stesso Ranucci e Report, che invece marciscono nei cassetti di molte procure italiane. Report sta alimentando una campagna basata sul nulla. Non c'è stato nessun hackeraggio nei confronti della magistratura e, giustamente, il ministro Nordio ha definito in parlamento roba da ‘pattumiera’ le rivelazioni di Ranucci e di Report, che dovrebbero ancora andare in onda domenica”.

Il senatore ha poi tenuto a precisare: “Io non chiedo nessuna censura. Ma la Rai dovrebbe dare spazio alla verità se trasmetterà, come inevitabilmente farà, le bugie che Ranucci diffonderà domenica sera, con replica il sabato. Tele-menzogna può anche andare in onda, ma vogliamo anche che ci sia Tele-verità. Ripeto, la Procura di Roma ha archiviato questa vicenda. Report diffonde bugie. Procura un allarme infondato.

Immagino che il Ministero della giustizia adirà alle vie legali. Ma la Rai ha il dovere, accanto alle bugie, di diffondere le verità della Procura, non della politica. Perché altrimenti diventerà corresponsabile di questa campagna di bugie di Ranucci e di Report”.