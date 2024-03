Soldi dalla Russia, Gazzini: "Attaccano me per attaccare Forza Italia”

“La notizia è stata creata ad hoc. Infatti quel che mi è capitato è semplicemente l’essere stato intervistato da giornalisti presenti a lato dell’emiciclo di Strasburgo che mi hanno posto delle domande. E i giornalisti che si trovano dentro il Parlamento Europeo sono tutti accreditati”. L’Eurodeputato forzista, Matteo Gazzini, respinge l’accusa di aver prestato il fianco ai filorussi rilasciando un’intervista al sito di informazione Voice of Europe.

Cos’è successo esattamente?

“Mi è stato chiesto di partecipare a un vox-box e il moderatore aveva l’accento inglese. Poi, un’intervista singola per spiegare il mio passaggio dalla Lega a Forza Italia, con un reporter americano. Dopo mesi e mesi è emerso che questo “Voice of Europe”, sia catalogato come un media di destra filorusso.Tutto nasce dal tweet del giornalista del Foglio David Carretta nel quale, non in buonafede, ha “fabbricato” una non-notizia. Ha scritto che sono stato ospitato, lasciando intendere una mia condotta socialmente deprecabile e opaca. Oggi, a gran voce dico, che non sono stato ospitato proprio da nessuno, dato che mi trovavo dentro la sede di Strasburgo del Parlamento Europeo”.

Ma è vero che gli Eurodeputati coinvolti avrebbero preso dei soldi?

“Fonti non ufficiali ipotizzano che qualche deputato di Afd sia stato pagato per farsi intervistare e che quindi quei soldi siano una sorta di finanziamento illecito per la prossima campagna elettorale per le Europee, ma la vicenda non è ben chiara, non so quale sia la verità e non è detto che sia vera. È stato chiesto anche a me se avessi preso soldi e mi è venuto da ridere”.

Perché l’hanno voluta colpire?

“Posso solo dedurre che tutto sia stato architettato ad arte per far dimenticare il Qatargate. L’Europa si appresta ad andare alle elezioni e tutti sanno che le estreme destre faranno un grande risultato, dal Portogallo alla Germania, fino all’Olanda e alla Finlandia. Ora, con la guerra in atto, il modo migliore per suscitare scalpore è dire che la Russia sta pagando alcuni Eurodeputati. Io, forse, ci sono cascato perché vogliono attaccare Forza Italia che ha superato la Lega ed andrà molto bene. Questo spaventa le sinistre e foraggia la disinformazione. Attaccano me per attaccare Forza Italia”.

Eppure Forza Italia non è un partito di sovranista di estrema destra…



“Abbiamo già visto come e quanto il Presidente Berlusconi sia stato soggetto di una feroce campagna giudiziaria sui giornali e non solo. Man mano è emersa la verità ma l’attacco alla reputazione si era già realizzata. Infatti adesso anche tanti nemici hanno rivalutato la sua figura e forse lo rimpiangono. Io, poi, faccio parte del Ppe e, in quanto cristiano, sono un pacifista convinto. Mi sono sempre mostrato molto scettico verso la guerra in Ucraina, non perché non veda la pericolosità della Russia, ma sono contrario all’escalation, che potrebbe compite la nostra vicina Europa.

La Russia è una potenza nucleare e serve continenza, mentre Macron mi ha fatto gelare il sangue quando ha detto di voler mandare dei soldati in Ucraina”.