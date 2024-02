Cortei, Salvini: "Giù le mani dalle forze dell'ordine"

Continuano a tenere banco le polemiche sui cortei pro-Palestina di Pisa e di Firenze durante i quali si sono verificati scontri tra le forze dell'ordine e i manifestanti. La telefonata di Sergio Mattarella al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha fatto molto rumore. " L'autorevolezza delle forze dell'ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni. Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento ", ha sottolineato il presidente della Repubblica. Ma dalle parti delle forze dell'ordine si difendono, sostenendo che tra quelle schiere di giovanissimi c'erano i soliti infiltrati allo scopo di creare il caos. Il capo della Polizia di Stato, Vittorio Pisani, in un'intervista a Tg1 ha sostenuto che, in quei frangenti, " i nostri operatori hanno posto in essere iniziative che dovranno essere analizzate singolarmente e verificate con severità e trasparenza ". E, mentre la sinistra cannoneggia contro la polizia, il vice premier Matteo Salvini ha chiesto a tutti il massimo rispetto degli uomini in divisa.

" Ho fatto il ministro dell'Interno ed è giusto analizzare, capire se si e fatto quello che si doveva, se è mancata comunicazione ", ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture parlando alla Scuola di formazione politica della Lega. Gli errori sono umani, possono capitare, " anche i poliziotti e i carabinieri sono uomini e donne, non sono macchine ", ha proseguito il vicepremier. Tuttavia, quel che in questo momento è " inaccettabile ", ha proseguito Salvini, è " che gli agenti delle forze dell'ordine vengano tirati in ballo nella nostra contesa politica. Giù le mani dalle nostre forze dell'ordine ". Ed è quello che chiedono gli stessi operatori delle forze dell'ordine. Per altro, è giusto sottolineare in un contesto che troppo spesso soffre di amnesie, che gli scontri tra manifestanti (giovanissimi) e forze di polizia ci sono sempre stati. Tra il 2021 e il 2022 sono state numerose le occasioni in cui gli studenti sono entrati in contatti con i dispositivi di sicurezza ma non si sono registrati gli strepiti scomposti di questa sinistra che ora grida all'oppressione. E l'unica cosa che, nel frattempo, è cambiata è la maggioranza politica di governo.