È già partita la caccia al "mostro" di Gioventù nazionale

Ascolta ora 00:00 00:00

Esiste l’odio dei buoni. Di quelli che, quando uno sbaglia (e in questo caso è evidente l’errore), sono pronti a saltargli addosso. È l’odio di chi nutre sentimenti di pace e di fratellanza. Ma solo se la pensi come lui.

Flaminia Pace, dirigente di Gioventù nazionale, è (suo malgrado) una delle protagoniste finite nell’inchiesta di FanPage. Nel filmati, sottratti da un’infiltrata, afferma (in un contesto privato) anche cose riprovevoli e da condannare. La spia, come è noto, per mesi ha registrato ogni conversazione. Ha conquistato la fiducia di giovani e a tratti inesperti ragazzi per poi ingannarli. Anzi: per sputtanarli e bruciargli, se non la carriera politica, certamente la vita. Si dirà che c’è il pericolo fascismo e che, quindi, è necessario ricorrere anche allo spionaggio pur di fermare l’onda nera. Peccato che chi il regime lo ha conosciuto davvero (e lo ha pure combattuto), la medaglia d’oro Paola Del Din, la pensi diversamente. Ma tant’è.

FanPage, con la sua inchiesta, ha sbattuto il mostro in prima pagina. Anzi: i mostri. I ragazzi di Gioventù nazionale e in particolare Flaminia. I social hanno fatto poi il resto. Alcuni utenti, di quelli che coltivano i buoni sentimenti, si sono sentiti autorizzati ad andare sotto un post in cui era stata taggata la dirigente di Gn e a scrivere: "Come l'ha presa 'l'Ebrea' del partito (Ester Mieli, ndr) che hai 'preso per il culo'? Bene?". "Oh ma li hai trovati cinque minuti per vergognarti!", scrive Nino. Ma non solo. Flaminia viene presa in giro anche per il suo aspetto: “È quella a destra con la pappagorgia da amante dei BigMac?". Per alcuni utenti tutti i ragazzi di Gioventù nazionale fanno “veramente schifo” e sono “squallidi”. Un altro afferma: "Beh, se siete così fieri di essere fasci perché non lo dite apertamente sui social? Ah già, perché siete estremamente affini ai roditori: coraggiosi come conigli e scappate come ratti alla luce del sole. Non mi fate pena, mi fate rabbia e schifo". Un evidente sostenitore della causa femminile invece scrive: "Te buttamo nelle vasche di depurazione a castel volturno ????????????a bocchinaraaaa". E un altro: "Cara Flaminia sai dove ti devi mettere la svastica? Usa un po' di fantasia e magari di piace pure...". Un altro ancora: “Mi è sfuggita una cosa Flaminia, ma se vieni violentata da un fascista e rimani incinta, il bambino te lo tieni!?! Voglio sperare, altrimenti che camerata sei!?". Un ragazzo invece: "Dammi retta. Abortisci in ogni caso razzista schifosa".

Non manca il classico “Fascisti, dovete ritornare nelle fogne".

È l’odio buono dei buoni. Di chi, in altri contesti, invoca già la chiave inglese. O condivide canzoni in cui si dice “se vedo un punto nero ci sparo a vista”.