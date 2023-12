Giorgetti sul patto di stabilità: "Firma? Solo se nell'interesse dell'Italia"

Sul patto di stabilità ci sono degli spiragli, ma la trattativa è ancora molto complessa. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha confermato che la posizione italiana si deciderà alla fine del negoziato e non è da escludere il ricorso al veto. Ospite ad Atreju, il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha ribadito che le negoziazioni sono andate avanti, ma le possibilità che si arrivi a un accordo la settimana prossima sono " scarse ". "Non ho niente contro le videoconferenze" ma "anche no " a chiudere in video un accordo "che condiziona l'Italia per i prossimi anni. Quindi un Ecofin in presenza è più opportuno" , ha aggiunto il titolare dell'Economia, rimarcando che il dialogo andrà avanti finché ci saranno condizioni anche politicamente diverse.

Soffermandosi sul potere di veto, Giorgetti ha evidenziato che potrebbe essere utilizzato anche dalla Germania, a cui converrebbe un ritorno alle regole precedenti. Il ministro in quota Lega ha invocato saggezza e responsabilità "prima di ingaggiare una guerra contro chi ha numeri più ampi": "Bisogna mandare avanti gli ambasciatori. Noi giochiamo la partita con coraggio" . Una cosa è certa: Roma valuterà tutti i mezzi che ha a disposizione per fare gli interessi nazionali: "Metteremo la firma se ci sono gli interessi del Paese" . Giorgetti ha inoltre sottolineato che, in caso di mancato accordo sulle regole entro all'anno, dal 2024 "il tessuto normativo è quello del vecchio Patto, ma con le linee guida della Commissione" europea che nel 2023 ha detto che "comunque il 2024 sarà un anno di transizione", quindi i bilanci saranno fatti sia tenendo conto del vecchio patto sia delle linee guida.