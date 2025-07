Giorgia Meloni è da 989 giorni a Palazzo Chigi. Superato Giuseppe Conte

Giorgia Meloni supera Giuseppe Conte. Il leader di Fratellli d'Italia, con 989 giorni trascorsi a Palazzo Chigi, è 11esima nella classifica dei presidenti del Consiglio più longevi.

"Il governo giallo-verde (Conte I) e quello giallo-rosso (Conte II) sono infatti durati in totale 988 giorni, mentre Meloni raggiunge oggi quota 989 giorni a Palazzo Chigi", sottolinea in un post di Youtrend che, poi, è stato commentato sui social anche da Fratelli d'Italia: "Lo supera anche per serietà e lungimiranza". Un boccone amaro da digerire per 'l'avvocato del popolo' che nel marzo 2024 aveva profetizzato: "Meloni non dura". Più precisamente, il leader del Movimento Cinque Stelle aveva detto: "Dopo 17 mesi di governo Meloni, 17 mesi di promesse tradite, il vento sta cambiando direzione. Verso le elezioni nazionali? Sì: Meloni 5 anni così non può pensare di governare". Una frase che oggi ha provocato l'ironia degli utenti sui social: “Se lo ripetesse un altro paio di volte avremmo l’assicurazione gratis per altri 20 anni…”.

Il Senatore Nicola Calandrini, presidente della Commissione Bilancio, come si legge sul Secolo d'Italia, ha commentato: "Non è una corsa a chi resta più a lungo, ma una questione di serietà e risultati. E i risultati sono concreti: l’Ufficio parlamentare di bilancio ha stimato che in due anni abbiamo risparmiato 11 miliardi di euro di interessi sul debito pubblico". E ancora: "È la dimostrazione di come la credibilità di questo governo, unita a una linea chiara e coerente, si traduca in benefici economici tangibili per lo Stato e per i cittadini. La stabilità non è solo politica: è un moltiplicatore di fiducia, di investimenti e di crescita”.

In questa particolare classifica, in testa c'è ovviamente il compianto leader del centrodestra Silvio Berlusconi, che ha guidato quattro governi per un totale di 3.339 giorni. Subito dietro di lui c'è una sfilza di leader democristiani: Giulio Andreotti con 2.678 giorni trascorsi a Palazzo Chigi alla guida di ben 7 diversi governi, mentre Alcide De Gasperi ha guidato otto governi per un totale di 2.591 giorni con otto governi. Aldo Moro ha guidato cinque governi per un totale di 2.279 giorni e il toscano Amintore Fanfani sei per un totale di 1.659 giorni. Seguono con 1.

608 giorni il professore Romano Prodi, a capo dei governi di centrosinistra nella Seconda Repubblica, il socialista Bettino Craxi con 1.353 e i democristiani Mariano Rumor (1104) e Antonio Segni (1.088). Decimo Matteo Renzi a quota 1.024 giorni.