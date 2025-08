La sinistra che dice no alla giornata per le forze dell'ordine: "Riconoscenza concetto lontano..."

In Liguria, i partiti di minoranza si sono astenuti dal votare l’istituzione della Giornata della Gratitudine verso le Forze dell’Ordine il 25 settembre, giorno in cui nel 2008, è stato ucciso il giovane agente di Polizia Daniele Macciantelli, in servizio presso il Reparto prevenzione crimine Liguria, colpito da alcune coltellate mentre cercava di sedare una lite. " Un riconoscimento doveroso a chi ci tutela quotidianamente e mette la sua vita al servizio della sicurezza degli altri. Capiamo che la riconoscenza sia un concetto lontano da chi vorrebbe abolire le forze di Polizia ", ha dichiarato il consigliere regionale Fratelli d’Italia, Gianmarco Medusei, facendo riferimento al "Police Abolition - Corso di base sull’abolizione della polizia" organizzato dal centro sociale Foa Boccaccio di Monza.

" Il corso per abolire la polizia è stato promosso dal centro sociale di riferimento di Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra. Queste sono le idee che sostengono queste persone, non ho alcun timore a dire che chi non riconosce le Forze dell’Ordine è contro la Costituzione e non dovrebbe avere la possibilità presentarsi alle elezioni ", ha dichiarato ancora il consigliere. " Istituire una giornata della gratitudine è fondamentale, perché dimostra vicinanza a chi spesso viene colpevolizzato per aver svolto il proprio lavoro. A livello nazionale il Governo Meloni sta intervenendo in modo concreto in supporto del comparto sicurezza, ma è altrettanto essenziale riconoscere il merito attraverso iniziative e giornate dedicate ", è la conclusione di Medusei.