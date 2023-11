"Giornata storica...". Centri sociali e comunisti tifano per Hamas

Il prossimo 4 novembre sarà una giornata particolarmente intensa per la sicurezza e l'ordine pubblico. Alla manifestazione di Matteo Salvini per " dire 'no' a ogni forma di terrorismo e di violenza ", contro " l'estremismo islamico " e " senza bandiere ", risponderanno gli antagonisti dei centri sociali, gli anarchici e la piazza islamica, che stanno organizzando delle contromanifestazioni per supportare quella che definiscono "resistenza" palestinese. Una è prevista anche a Milano, in concomitanza con quella del leader della Lega. Scorrendo le chat Telegram legate al mondo anarchico e di estrema sinistra italiano, noi de ilGiornale.it abbiamo rintracciato un manifesto di chiamata alla piazza a Firenze in cui Hamas viene considerata alla stregua dei partigiani italiani della Seconda guerra mondiale. Un'organizzazione da difendere e supportare nelle sue azioni.

L'azione del 7 ottobre condotta contro i civili israeliani da parte di Hamas viene definita come " gloriosa resistenza palestinese, che ha vissuto una giornata storica in cui ha dimostrato la vulnerabilità dell'imperialismo sionista ". Parlano di " fermare la guerra " con le lotte e sostengono che in questo momento esistano " spazi di agibilità per il proletariato internazionale e i popoli oppressi ", proprio alla luce dell'attacco terrorista di Hamas, che nel manifesto diventa un " glorioso esempio di lotta lanciato dalla resistenza palestinese ", che ha " segnato la storia ". L'attacco che ha scatenato la reazione israeliana a Gaza ha visto migliaia di miliziani di Hamas entrare in Israele per massacrare i civili, stuprare le donne e rapire i bambini. Quello che è successo nei kibbutz è la quintessenza dell'orrore terrorista: decapitazioni, uccisioni indiscriminate, violenze inaudite che ora dalle parti dell'antagonismo militante vengono prese come esempio per la "lotta proletaria".