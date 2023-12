Il Senato smonta il fango di Report su Gasparri: "Incarico compatibile"

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato ha smontato le accuse ai danni di Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, mosse dal programma Report in onda su Rai 3. L'incarico assunto dal presidente dei senatori azzurri nella società di sicurezza informatica Cyberealm, dove ricopre il ruolo di presidente, infatti, è compatibile con la sua carica istituzionale. Questo, viene spiegato, nonostante " il senatore di FI non lo abbia dichiarato nella documentazione che ogni parlamentare deve produrre sulle sue attività ".

La proposta è passata con i voti di tutta la maggioranza e con quelli di Italia viva, nello specifico del senatore Ivan Scalfarotto. Contrarie le opposizioni che avrebbero voluto un'integrazione documentale utile a capire le funzioni della società Cyberealm e di eventuali partecipate. Il caso, quindi, si chiude qui, perché l'esame della giunta non dovrà passare all'esame dell'aula del Senato.

Bagarre da parte dell'opposizione, M5s in testa: " Viene messo nero su bianco il fatto che un senatore della Repubblica possa contemporaneamente fare il lobbista per una società privata. Siamo di fronte a un precedente pericolosissimo per le nostre istituzioni e per l'assetto della democrazia. La maggioranza ha preferito salvare un suo componente piuttosto che il prestigio e l'onorabilità dell'istituzione Senato ". Così ha dichiarato Stefano Patuanelli, capogruppo in Senato del M5s. Quindi, ha aggiunto: " La nostra battaglia non si ferma certo qui ".