"Sulla Giustizia non seguire Berlusconi". L'ossessione del Pd per il Cav

Elly Schlein continua con le sue frasi fatte, stucchevoli e populiste nel tentativo di tenere unito il Partito democratico che è vicino alla scissione. E per farlo non trova argomenti dei soliti attacchi alla maggioranza, privi di qual si voglia fondamento, basati sul chiacchiericcio più che sui fatti concreti. E non esita nemmeno a usare Silvio Berlusconi per i suoi attacchi alla maggioranza, evidentemente priva di argomentazioni valide.

" È sbagliato fare una riforma della giustizia sull'onda emotiva della morte di Berlusconi, peraltro non mi sembra che sia un tema su cui seguire l'esempio di Berlusconi ", ha detto il segretario del Pd. Il presidente di Forza Italia è scomparso da incensurato, con una lunga serie di assoluzioni e una riabilitazione totale che gli ha permesso di tornare sugli scranni del Senato in questa legislatura. E non è un mistero che la sua sia stata l'epopea giudiziaria più controversa nel Paese, tale da essere considerata da molti, anche in ambienti della magistratura, una persecuzione ad personam. Risulta ancor più incomprensibile, alla luce di questo, l'ennesimo attacco di Schlein alla figura di Berlusconi, usato come leva contro il governo in carica.

Le argomentazioni usate dal segretario del Pd sono talmente blande che non possono impensierire Giorgia Meloni e l'esecutivo, costituito da partiti di diversa estrazione e storia politica che vanno avanti da trent'anni uniti nelle battaglie comuni. Non un'alleanza elettorale di comodo, come quella che vorrebbe costruire Schlein con il M5s, ma una vera e propria sinergia politica in cui ognuno dei suoi componenti dice la sua per trovare una quadra comune. Concetti distanti dall'idea di politica del segretario.