"Fascisti". L'insulto disperato della Todde per prendersi la Sardegna

A sei giorni dal voto in Sardegna, Alessandra Todde si gioca la carta della disperazione per un esponente di centrosinistra: quella dell'insulto. E, allo stesso tempo, quella del fascismo. L'ex sottosegrataria del Movimento Cinque Stelle, candidata alla presidenza della Regione per il "campo largo" di Partito Democratico e grillini, è convinta che la "resistenza" inizierà proprio dalla Sardegna in modo da potere dire che " il vento è cambiato ". Todde utilizza volutamente quelle che definisce "parole grosse": " Bisogna usarle nei confronti di chi è fascista. A chi mi riferisco? Il governo nazionale non si può definire diversamente. Sono fascisti e va detto ". Nel corso dell'intervista a "L'Attimo Fuggente", su Radio Giornale Radio, la deputata aggiunge che " stiamo parlando di oscurantismo, di repressione, di chi paragona i ragazzi che occupano le scuole a dei delinquenti ".

Immediata è stata la replica dal campo del centrodestra nei confronti della Todde, già finita nell'occhio del ciclone delle polemiche in quanto la sua candidatura si posarebbe violata la regola ferrea dei pentastellati secondo la quale nessun parlamentare eletto può dimettersi anticipatamente dal proprio ruolo rappresentativo. Il deputato Giovanni Donzelli, di Fratelli d'Italia, ha prontamente risposto sul suo profilo X. Nel post il parlamentare di FdI ha infatti sottolineato come i grillini, spaventati dalla sconfitta, decidano di puntare sulla mossa del fascismo. " In Sardegna i grillini e sinistra non sapendo più cosa inventare e vedendo avvicinarsi la sconfitta sfoderano un'arma nuovissima: 'Sono fascisti' ".