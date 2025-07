Giorgetti: "Il governo ha fatto la sua parte, la finanza pubblica è migliorata"

L'economia italiana procede positiiamente e fornisce ulteriori segnali positivi: dopo il " +0,3% del Pil nei primi tre mesi ", il 2025 "ha già una crescita acquisita di +0,5% ", con il massimo storico per l'occupazione e i " dati confortanti per l'inflazione ". È la constatazione offerta dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenuto in videocollegamento all'assemblea Abi. Secondo l'esponente del governo Meloni, l'esecutivo e il Mef, in questi quasi tre anni, " hanno fatto la loro parte " con la disciplina di bilancio che ha portato al calo dello spread e al miglioramento del rating. Tutti elementi " che hanno avuto effetti positivi per le banche " e quindi ora " mi attenderei che gli istituti di credito approfittino del quadro mutato e tornino a fare le banche ", sottolinea Giorgetti, il quale ha esortato le banche a riconcentrarsi sull'attività di intermediazione e finanziamento dell'economia " guadagnando sul margine di interesse " e meno sulla gestione patrimoniale.

Del resto il governo italiano non ha alcuns intenzione di guardare " alla nazionalità dei banchieri ", bensì solamente " alla loro capacità di rispondere alla loro funzione " sul fronte del risparmio degli italiani. Questo diventa il messaggio politico chiave di Giorgetti, che si è soffermato a lungo sul ruolo che dovrebbero avere gli istituti di credito nel nostro Paese: in questi anni, infatti, " il rafforzamento delle banche è stato reso possibile anche per l'azione sinergica di interventi legislativi e di sostengo pubblico ", oltre a " iniziative riuscite da parte degli operatori del mercato bancario ". Il nodo, però, per il titolare del Mef è che " il rafforzamento delle banche negli ultimi 15 anni non si è sempre tradotto in condizioni più favorevoli al credito ma in una riduzione delle erogazioni alle imprese ". In sintesi, " l'attività creditizia ha ceduto il passo alla gestione patrimoniale ".

Il ministro, in ogni caso, sottolinea di nutrire una " profonda considerazione per il ruolo delle banche e dei banchieri nel nostro sistema economico ", in quanto gli istituti di credito " sono e continueranno ad essere il braccio operativo del sistema economico delle imprese. L'economia infatti non cresce con il risparmio in sé, ma quando questo viene investito ". Lo Stato italiano " non ha mancato di fare la propria parte - sottolinea ancora Giorgetti - e continuerà a farla anche nei prossimi anni, potete starne certi ". Resta il fatto che bisogna essere " consapevoli delle sfide che abbiamo di fronte, ma sappiamo anche che abbiamo le competenze e le capacità per vincerle ".

l'Italia deve fare sistema, o con un termine forse più appropriato 'squadra': governo, autorità di vigilanza, intermediari finanziari. Emulando magari il metodo di paesi a noi vicini

Tuttavia per riuscirci "", ha concluso.