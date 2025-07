"Un nuovo ente per le tasse locali". L'idea del governo per l'Agenzia delle Entrate

"Allo stato attuale si prevede che il quadro normativo per l’attuazione del federalismo fiscale possa essere completato, con la pubblicazione e l’entrata in vigore dei relativi atti, entro il primo trimestre 2026, mentre la riforma si applicherà a partire dal 2027". Ne è convinto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti che oggi ha parlato durante un'audizione della commissione sul Federalismo Fiscale.

Secondo Giogetti, per affrontare le sfide legate alla riscossione, "è fondamentale un riequilibrio strategico dell'operato dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader), anche "valutando un nuovo ente di riscossione dedicato esclusivamente alla gestione e al recupero dei tributi locali, con personale specializzato in questa materia". Il nuovo ente, secondo il ministro, "potrebbe beneficiare delle economie di scala presenti a livello nazionale, utilizzando il patrimonio informativo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e rafforzando l'interoperabilità delle banche dati". Per Giogetti "è essenziale che questo nuovo soggetto sia integrato sinergicamente con l'attuale struttura di Ader, per poter trarre beneficio dalle esperienze finora maturate"-. Si tratta di un ente che dovrà lavorare "in stretto collegamento con partner tecnologici quali Sogei e PagoPA, per garantire un'integrazione efficace dei processi e delle banche dati esistenti". Ma non solo.

Il nuovo ente "dovrebbe - aggiunge Giorgetti - disporre di una struttura informatica avanzata, capace di integrare e incrociare le informazioni necessarie per la determinazione delle posizioni debitorie e per il monitoraggio dei soggetti incaricati delle attività operative". Per migliorare "i meccanismi di gestione delle attività di recupero", inoltre "le attività dei riscossori privati - osserva il ministro - possono essere incentivate e rafforzate".