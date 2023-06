Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora, Luigi: chi sono i 5 figli di Berlusconi

Non lo hanno mai lasciato, neanche questa mattina, 12 giugno, quando, all’ospedale San Raffaele di Milano, si sono precipitati al suo capezzale. Sono i figli di Silvio Berlusconi. Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi. Sempre vicini a quel padre che li ha amati, sostenuti. La foto della famiglia era immancabile in tutti i discorsi ufficiali del Presidente Berlusconi. Una famiglia unita da valori e amore. Lo stesso amore che Silvio Berlusconi ha ricevuto da sua madre Rosa.

I figli

Sono cinque, concepiti tra il 1966 e il 1988. Due matrimoni: il primo con Carla Elvira Lucia Dall'Oglio da cui sono nati Marina il 10 agosto del 1966 e Pier Silvio il 28 aprile del 1969. Entrambi lavorano nelle aziende di famiglia. La prima è presidente di Fininvest e del gruppo Mondadori. Pier Silvio è azionista di Fininvest, la holding della famiglia che controlla il Gruppo Mediaset di cui è vicepresidente esecutivo e amministratore delegato.

In questi mesi tutti si sono visti ogni giorno entrare ed uscire dall’ospedale, preoccupati e, soprattutto, ammirati dalla grande forza di volontà del padre. È stato lo stesso Pier Silvio con un nodo alla gola a dire ai giornalisti solo qualche settimana fa: "Sono ammirato per la forza e per l’impegno con cui mio padre ancora una volta sta lavorando per recuperare. L’ho trovato di buonumore: è un esempio per come si sta impegnando.”

Il secondo matrimonio

Il secondo matrimonio nel 1985 con l’attrice Veronica Lario. I due si sposano nel 1990 e dall'unione nascono tre figli. Barbara, del 1984, è stata vicepresidente e amministratore delegato con delega alle funzioni sociali non sportive del Milan e consigliera nel Cda Fininvest. Ha studiato Filosofia all’Università Vita-Salute San Raffaele. Dal 2017 è presidente della Onlus Fondazione Milan. Poi Eleonora, nata nel 1986 lavora nelle aziende di famiglia e, infine Luigi, nato nel 1988. Laureato alla Bocconi in Economia e Finanza, è consigliere nelle imprese di famiglia e titolare della B.E.L. Immobiliare, che gestisce il patrimonio dei Berlusconi.

I 16 nipoti e il pronipote

Una famiglia grande, fatta di nipoti e pronipoti. In totale 16: 15 nipoti e una bisnipote. L’ultimo nato è stato grande motivo di gioia per il Presidente tanto da salutarlo dall’Aula del Senato della Repubblica. La nipote più grande è Lucrezia Vittoria Berlusconi, 33 anni è la figlia nata dall'unione di Pier Silvio Berlusconi ed Emanuela Mussida. Sposata ha reso Il Presidente Berlusconi bisnonno: nell'aprile del 2021 è nata Olivia. Pier Silvio Berlusconi ha altri due figli nati dall'unione con Silvia Toffanin. Sono Lorenzo Mattia, nato nel 2010, e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015. Marina Berlusconi, invece, ha sposato Maurizio Vanadia, e dall'unione sono nati Gabriele, il 28 dicembre 2002, e Silvio, che porta lo stesso nome del nonno ed è nato lo stesso giorno, il 29 settembre, ma del 2004. Barbara Berlusconi ha cinque figli. Alessandro, nato nel 2007, ed Edoardo, nel 2009. Poi Leone, nato nel 2016, Francesco Amos, nel 2018 ed Ettore Quinto, nel 2021. Eleonora Berlusconi, invece, ha tre figli: Riccardo, Flora e Artemisia. Due figli maschi, invece, per Luigi, l’ultimogenito di Silvio Berlusconi, Emanuele Silvio nato il 28 luglio del 2021 e Tommaso Fabio il 25 ottobre 2022.