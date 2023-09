“Un grande uomo, un grande italiano”. Pontida ricorda Berlusconi

Articolo in aggiornamento

Alla festa della Lega di Pontida, dal palco è stato ricordato Silvio Berlusconi scomparso lo scorso 12 giugno. Con lui, anche Roberto Maroni, una delle bandiere della Lega per lunghissimi anni. " Un pensiero particolare a due uomini in questa straordinaria Pontida, ci tenevo a rivolgerlo quando foste stati tutti presenti. Uno militante più militante di altri che ha fatto il ministro dell'interno ed è Roberto Maroni. Insieme a lui uno che a Pontida non è mai venuto, non era uomo della, Lega, ma grande amico della Lega, Silvio Berlusconi ", ha detto Matteo Salvini dal palco.