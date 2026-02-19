Gratteri: Pellegrino (FdI), "body shaming, offese e discriminazioni sono il frutto del clima d'odio politico di una certa sinistra"

"Ho subito attacchi personali e body shaming per aver espresso una critica politica alle parole pronunciate dal dottor Nicola Gratteri. È un fatto grave che, invece di confrontarsi nel merito delle mie argomentazioni sulla separazione delle carriere, qualcuno abbia scelto di colpire la mia persona e il mio aspetto fisico, arrivando a dimostrare plasticamente l’assenza di qualsiasi argomento politico con epiteti come “cicciona” e “megera”. Evidentemente, quando le idee mancano, resta solo l’insulto.

Le mie parole riguardavano esclusivamente il contenuto di dichiarazioni pubbliche che ritengo inappropriate e offensive verso i cittadini orientati a votare Sì al referendum. Il confronto democratico si fonda sul rispetto e sull’analisi dei fatti, non sull’insulto o sulla derisione personale. Colpisce che proprio ambienti che si sono sempre presentati come paladini contro le discriminazioni e difensori delle minoranze adottino oggi strumenti che riproducono quelle stesse logiche discriminatorie. È un cortocircuito evidente: si predica inclusione e si pratica esclusione. È lo stesso clima che abbiamo visto contro il Presidente del Consiglio e contro Fratelli d’Italia, fatto di delegittimazione sistematica e attacchi personali da parte di una certa sinistra.

Non mi farò intimidire da chi tenta di spostare il dibattito dal piano politico a quello personale: se l’obiettivo è provocare, l’effetto è semmai quello di rendere ancora più evidente il vuoto delle loro argomentazioni.

Continuerò a difendere con determinazione le mie idee e il diritto di ogni rappresentante istituzionale di esprimere posizioni legittime senza essere oggetto di attacchi degradanti" – È quanto affermato dalla Senatrice Cinzia Pellegrino, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione straordinaria per i diritti umani.