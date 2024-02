"Grazie per il fiume d'affetto...". A 68 anni si è spento il compagno della Gardini

Grave lutto per l'onorevole Elisabetta Gardini, il cui compagno Mauro Mason si è spento lo scorso 14 febbraio per le conseguenze di una grave e rapida malattina. " Dopo un veloce decorso di malattia, mercoledì 14 febbraio, all’età di 68 anni, tra l’affetto dei suoi cari, ci ha lasciati il padovano Mauro Mason ", si legge in un breve comunicato diramato per dare notizia della scomparsa. Classe 1956, Mason è stato un comandante di lungo corso di Alitalia. Laureato in geologia, di recente aveva intrapreso anche la carriera imprenditoriale.

Mason ha pilotato gli aerei dell'ex compagnia di bandiera italiana per oltre 25 anni per poi diventare manager dello stesso vettore, a conferma dell'esperienza e dell'affidabilità. Ha conosciuto l'onorevole Gardini negli anni Ottanta, quando lei era ancora impegnata nell'attività artistica come attrice di teatro e televisione. Da una lunga e profonda amicizia è nato un grande amore, che è durato anni e che solo la malattina di lui ha interrotto. Un amore che è sopravvissuto anche alla distanza nel decennio che Gardini ha ricoperto il ruolo di europarlamentare tra i banchi di Forza Italia tra Bruxelles e Strasburgo. Dal 2009 al 2018 i due sono riusciti a ritagliarsi il tempo per stare insieme, per trascorrere quanto pià tempo possibile. È stata Roma il palcoscenico della loro relazione, vissuta sempre all'ombra dei riflettori, senza proclami e senza copertine.