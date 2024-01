Grillo commenta il suo ricovero: "In camera mortuaria per stare più tranquillo"

Il ricovero in corsia, poi in camera mortuaria, la riflessione sulla sanità pubblica. Beppe Grillo ha pubblicato un video sui suoi canali social per raccontare ai suoi sostenitori quanto attraversato a dicembre, quando è stato colpito da un improvviso malore mentre si trovava nella sua villa di Bibbona. Il fondatore nonchè garante del Movimento 5 Stelle ha ripercorso la settimana trascorsa nell'ospedale di Cecina, provincia di Livorno, e si è soffermato sulle condizioni di lavoro dei medici e degli infermieri presenti.

"Sono uscito da quell'ospedalino di Cecina anche con un'esperienza molto positiva, nel senso che il pronto soccorso, medici, infermieri, barellieri, li ho visti affannarsi, lavorare in un modo strepitoso" , ha esordito Grillo: "In una corsia dove io a 75 anni ero il più giovane, c'era anche un centenario tra rumori e allarmi che suonavano: io capisco che per medici e infermieri lavorare in quelle condizioni sia molto difficoltoso" . Il comico genovese ha poi rivelato di essere stato trasferito in una cameretta in medicina al primo piano per stare più tranquillo, quella mortuaria, per "stare più tranquillo" .

Sottoposto agli accertamenti e agli analisi del caso, Grillo ora è a casa e sta bene, ma ha deciso di spostare l'attenzione sulle condizioni in cui vivono i pronto soccorso, ragionando sulle disuguaglianze: "Quando parliamo di salute dobbiamo inevitabilmente parlare di società, di ambiente, di alimentazione, di urbanistica. Ridurre la povertà è migliorare la società. La salute dei più poveri deve raggiungere lo standard dei più ricchi, per farlo abbiamo bisogno di sociologi, antropologi, architetti, perché dentro c'è tutto, c'è l'energia, quello che mangiamo, come ci muoviamo, le scelte che compiamo" .