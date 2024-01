"È in grossa difficoltà". L’ultimo delirio di Conte sulla Meloni

Se prima era un’ipotesi largamente condivisa ora ne abbiamo l’assoluta certezza: l’intero Movimento 5stelle e il suo leader, Giuseppe Conte, vivono su un altro pianeta. Ieri, durante la rituale conferenza stampa di fine anno, la premier Giorgia Meloni ha risposto a quarantadue domande. Tre ore nette di confronto serrato con i giornalisti sui principali dossier sul tavolo dell’esecutivo: dal Mes alla situazione migratoria, passando per il “caso Pozzolo” e la polemica su “Tele Meloni”. Davanti a queste evidenze, Giuseppe Conte, incalzato da La Repubblica, rimane convinto della sua tesi delirante: “Meloni – spiega – è in grossa difficoltà”.

Se non fosse una dichiarazione seria e ragionata verrebbe quasi da ridere. La presidente del Consiglio descritta dall’ex avvocato del popolo, “un leone in campagna elettorale e un agnellino ai vertici internazionali” , ha poco a che vedere con la realtà dei fatti. Ma questo, secondo la logica grillina, poco importa. La premier, sottolinea Conte, “è in grossa difficoltà, al di là dei suoi toni muscolari” . “Pur di coprire i suoi fallimenti – continua il leader pentastellato – in economia, immigrazione e politica estera ricorre al solito ‘vittimismo meloniano’: accuse agli avversari politici e complottismi anziché autocritica sui suoi tanti errori. Nessuna visione, nessuna ricetta per la crescita” .

Il leader del M5S, più o meno volontariamente, è autobiografico perfino negli insulti: tutte le presunte debolezze di Meloni, in realtà, sono le principali mancanze del suo partito. “Quando parla di economia – continua con lo stesso ritornello Conte – si ritrova in terreno ostile, materia per le sconosciuta” . Una risposta quantomeno azzardata se pensiamo alle "prodezze" economiche del movimento grillino: su tutte il reddito di cittadinanza e il flop Superbonus.