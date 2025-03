Gualtieri: "I soldi alla sinistra? Sì, lo rifarei". E spuntano 250mila euro al cinema America

Ascolta ora 00:00 00:00

"Se ho finanziato la manifestazione sull'Europa? Certo. Lo rivendico. E anche con orgoglio. La manifestazione è stata bella, giusta e importante. E anche rispettosa". Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, interpellato dal Foglio, parla delle polemiche sul finanziamento della manifestazione a favore dell'Europa di sabato scorso.

"Hanno parlato tre senatori a vita, artisti, intellettuali, e non c'è stato un solo attacco rivolto a qualcuno. Trovo onestamente molto triste che vi siano persone che non considerino l'Europa un patrimonio di tutti", ha aggiunto Gualtieri secondo cui il fatto che in questo momento "la città dei trattati, Roma, dia il suo contributo per organizzare una grande manifestazione per difendere l'Europa, con la voglia di unire non di dividere - aggiunge il sindaco - dovrebbe essere considerato come un elemento positivo". Il sindaco si dice dispiaciuto "che vi sia qualcuno che consideri invece l'Europa qualcosa di divisivo". Secondo Gualtieri, invece, sventolare "la bandiera dell'Europa è quanto di più patriottico si possa immaginare". Per il primo cittadino della Capitale si è trattato di "una manifestazione educata e inclusiva" e assicura: "Lo abbiamo fatto con orgoglio. E lo rifaremmo. E le polemiche sono surreali". Poi arriva la chiosa più che discutibile: "È come se qualcuno protestasse per il fatto che la Capitale d'Italia scelga di sostenere una manifestazione per il 25 aprile. Siamo felici - sentenzia - di averlo fatto".

Intanto dalle opposizioni arriva un nuovo duro attacco. Fabrizio Montanini, consigliere Forza Italia del IV Municipio di Roma Capitale, definisce "surreale" quanto sta accadendo a Roma e denuncia: "Dopo i 270mila euro destinati alla manifestazione del centrosinistra, oggi si scopre che la giunta Gualtieri elargirà altri 250mila euro agli amici del Cinema America, militanti di estrema sinistra". Ma non solo. "Tutti questi soldi pubblici dei romani dovrebbero essere utilizzati per fronteggiare la drammatica situazione in cui versano le scuole, le strade, i marciapiedi, le case erp, i parchi e le stazioni della città", dice Montanini che chiede le dimissioni del sindaco Roberto Gualtieri e il ritorno al voto "per porre fine a questa situazione, degna di una dittatura in cui i soldi dei contribuenti vengono destinati perlopiù alla propaganda di regime". Secondo l'esponente azzurro "la Capitale ha bisogno di un sindaco di tutti i romani e non solo della parte politica che l'ha votato". Un attacco dettato dal fatto che il primo cittadino di Roma già nel 2023 e nel 2024 ha finanziato i ragazzi del Cinema America di Trastevere occupato nel 2012 e sgomberato due anni dopo. Nel corso di questi anni questi giovani hanno continuato a gestire la sale e hanno dato vita alll’associazione “Piccolo Cinema America” che d'estate, in varie zone della Capitale, organizza degli spettacoli all'aperto da San Cosimato fino a Ostia con “Il Cinema in Piazza”.

Un'iniziativa che sarà finanziata anche quest'anno con 250mila euro con le casse del Comune di Roma destinati a un'associazione vicina alla sinistra estrema. Soldi pubblici che si aggiungono ai 270mila euro stanziati per organizzare la manifestazione per l'Europa voluta dalla sinistra radical-chic chiamata a raccolta dal giornalista di Repubblica Michele Serra.