"Pochi soldi in sanità? Balle. Ma troppe regole". Guido Bertolaso alla Ripartenza di Porro - DIRETTA

Torna "La Ripartenza, liberi di pensare", kermesse ideata dal vicedirettore del Giornale, Nicola Porro. Nata durante il lockdown Covid, e arrivata ormai alla sua ottava edizione, come ogni anno affronta i temi dell’economia, della cultura e della politica, coinvolgendo grandi ospiti.

L'intervento di Berolaso

In mattinata, dopo l'irriverente Zanzara nella Zuppa, due tavole rotonde hanno animato il dibattito sull'importanza degli investimenti stranieri, dell'innovazione e della tradizione in ambito economico. Il pomeriggio si apre invece con l'intervento di Guido Bertolaso, Assessore al Welfare di Regione Lombardia, che rivendica il suo passato alla guida dell'emergenza rifiuti in Campania, raccontando quanto sia servito aprire un termovalorizzatore ad Acerra per risolvere il problema. Ma perché un medico come lui dovrebbe scegliere di fare politica e in particolare di guidare la Sanità in Lombardia? Risposta semplice: perché a Bertolaso piacciono le sfide. "Siamo pieni di soldi - assicura - questo è l'alibi di chi non vuol fare le cose. È una balla gigantesca. In Lombardia abbiamo 3 miliardi in economia nel campo sanitario. Perché negli anni passati non sono stati spesi. Ma non perché i direttori generali non erano capaci a spenderli, ma perché i vincoli sono tali che è una camicia di forza che tu non riesci a liberartene per fare quello che vorresti. Devi chiedere il permesso al ministro della Sanità, poi si va alla Consip, poi scopri che ne ha ordinati di meno... tutto un coacervo di ostacoli che ti devi mettere lì piano piano per a risolvere".

Molto meglio quando, da capo della protezione civile, poteva scegliere con i poteri da Commissario. "Il problema non sono i soldi. I problemi non è la burocrazia. Ma abbiamo una classe dirigente mediamente scarsa. Sono diventati tutti dei signor sì, e così tutto diventa desolante". Poi il ricordo di Berlusconi: "Non dicevo sempre sì. Non facevo piaggeria. Per questo quando gli suggerivo qualcosa si fidava".

Bertolaso è convinto che "l'emergenza di questo Paese è l'inverno demografico". "Senza bambini non c'è più futuro - dice - Nel 2050 saremo 46 milioni, oggi siamo in 60 milioni. Un Paese senza nuove generazioni non ha futuro. Non possiamo basarci sulle migrazioni per il nostro Paese: può anche diventare multietnico, ma non ci sono i numeri. Bisogna investire in modo concreto. Ma questo è un processo che deve avere un orizzonte di 50 anni: dobbiamo investire nei giovani". Senza contare il problema dei giovani: "Noi abbiamo pronti soccorsi dove ogni notte arrivano tre o quattro codici rossi di ragazzi che arrivano in condizioni drammatiche. E quando arrivano vuol dire che non hanno più speranza. Noi siamo i terminali del disagio giovanile".

Dopo la lecture di Giorgia Venturini, giornalista e conduttrice televisiva, contro il politicamente corretto, spazio alla tavola rotonda ‘Energia’ a cui prendono parte: Daniela Gentile, Amministratrice Delegata di Ansaldo Nucleare; Nicola Lanzetta, Direttore Italia del Gruppo Enel; Claudio Descalzi, Amministratore Delegato di Eni; Simone Demarchi, Amministratore Delegato di Axpo Italia; Riccardo Toto, Direttore Generale Renexia S.p.A.

Alle ore 18.00 l'appuntamento più "politico". Prima l'intervento in collegamento di Giorgia Meloni, proprio a pochi giorni dall'apertura di un'indagine a suo carico (e di altri ministri) per il caso del rimpatrio di Almasri. Poi un panel ricco di giornalisti dal titolo "Due anni di governo Meloni", con Annalisa Chirico, Alessandro Sallusti, Mario Giordano e Luigi Bisignani.

