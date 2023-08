“Ha un futuro a Sanremo". L’affondo di Renzi su Schlein

Elly Schlein sembra aver trovato la sua direzione ma non quella da dare al Partito democratico. L'estate militante tanto sbandierata dal segretario si è trasformata un un'estate latitante, con poche apparizioni e ancora meno dichiarazioni da parte di Schlein, che non trova il bandolo della matassa dal punto di vista politico. Le correnti all'interno del partito continuano a essere dominanti e le impediscono di portare il partito verso l'estrema sinistra e il M5S. Ingabbiata e con le mani legate all'interno del suo stesso partito, Schlein ha scelto di puntare altrove e sembra essere la musica il suo futuro, a breve o medio termine.

" Elly con la musica è bravissima, ha fatto un pezzo che si prestava molto bene. Era una festa del Pd dove c'era il simbolo del Pds, c'era la quercia, e ha fatto una canzone bellissima che io amo molto, dei Cramberries, una canzone che si chiama Zombie ", ha detto Renzi intervistato da Giuseppe Brindisi a Zona Bianca, su Rete4. Il video del segretario che suona la chitarra elettrica davanti a un manipolo di poche decine di persone ha fatto il giro del web, sia perché dimostra che, ormai, il Pd non attira l'attenzione nemmeno dei suoi iscritti, sia perché con questa ennesima esibizione, Schlein fa passare il messaggio di essere più interessata alla musica che al Pd.

Come darle torto, visto che ormai è un partito sulle ginocchia? Da Cattelan in tv ha suonato "Imagine" al pianoforte, alla festa del Pd la chitarra elettrica, al Pride di Milano ha cantato "Mon amour" di Annalisa con Alessandro Zan vestito da marinaretto. Ha costruito un suo recente intervento interamente su citazioni tratte dalla musica pop italiana e non si può dimenticare certo la sua, seppur non apprezzabile, interpretazione di "Occhi di gatto". Alla festa del Pd, invece, ha scelto Zombie. " Poteva scegliere un'altra canzone e invece ha fatto quella, una canzone bellissima e secondo me adatta a quella festa ", ha detto ancora il leader di Italia viva in tv.