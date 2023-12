"Ha mai lavorato?", "Domande imbarazzanti". Scoppia la lite tra Magliaro e Bonaccini

Spesso il dibattito nei talk show assume i contorni di un duello tra caratteri importanti, sfociando nelle inevitabili liti che finiscono per trasferire l'attenzione della discussione sul piano personale. A tal proposito un duro botta e risposta è avvenuto nell'ultima puntata di Dimartedì, programma condotto da Giovanni Floris in onda su La7, che ha visto scontrarsi Massimo Magliaro da una parte e Stefano Bonaccini dall'altra.

Lo storico portavoce di Giorgio Almirante ha esordito nel suo intervento incalzando direttamente il governatore dell'Emilia-Romagna, dando conto di una serie di lamentele e considerazioni al veleno che ha sganciato qualcuno all'interno del Partito democratico. Nello specifico sono tre i punti su cui Bonaccini è stato pungolato: la sua grande responsabilità è stata quella di aver inventato Elly Schlein, " che prima di lei era una sconosciuta, amica dei centri sociali di Bologna "; prima è stato molto vicino a Matteo Renzi e adesso si trova in uno steccato assai avverso nei confronti di Italia Viva; gli impegni lavorativi della sua vita hanno riguardato fin da subito la politica.

" Di lei si dice che non ha mai lavorato, è nato assessore ", è stata l'osservazione riportata da Magliaro. A scatenare la risposta sono state le sottolineature che gravano sul conto del governatore dell'Emilia-Romagna, che a sua volta si è indispettito e ha replicato a stretto giro a quanto affermato dal suo interlocutore: " Sono domande davvero imbarazzanti per chi le fa, non per me che devo rispondere ". L'uscita è stata presa al balzo dall'ex portavoce di Almirante per ribadire a gran voce il quesito: " Risponda, ha mai lavorato in vita sua? ".

Bonaccini ha ricordato di essere diventato assessore a vent'anni circa nel suo Paese dopo essere stato eletto grazie al voto dei cittadini. La stessa carica l'ha ricoperta a Modena in seguito alla candidatura che l'ha visto vincere. " Si chiama democrazia, non so se lei ha nostalgia di qualcos'altro ", ha dichiarato il presidente del Pd. Che ha rivendicato tutte le sue candidature che l'hanno portato a trionfare, ponendo l'attenzione sul fatto che lavora circa 12-18 ore al giorno compresi sabato e domenica.