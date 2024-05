La commessa inguaia Fassino: "Ha preso lo stesso profumo altre due volte"

La boccetta di profumo, le testimonianze, i precedenti. Nelle ultime ore sono spuntati importanti aggiornamenti sul caso del presunto tentato furto di Piero Fassino al duty free del Terminal 1 dell'aeroporto di Fiumicino. Sei persone - tre commesse e tre vigilantes - sono state sentite dalle autorità, tutti atti che adesso sono dentro il fascicolo aperto dalla procura di Civitavecchia. Fari puntati su tre episodi riporta La Stampa: sotto Natale, poi il 27 marzo, e il 15 aprile.

La prima testimone ad aver aver acceso i riflettori sul parlamentare del Partito Democratico è stata una dipendente, poco più che trentenne, che ha parlato nettamente di "precedenti": "Era dicembre 2023, poco prima di Natale, non ricordo bene il giorno. Ho visto il politico entrare nel nostro negozio e l’ho riconosciuto. Poco dopo, con mia sorpresa, ho visto che nascondeva uno Chanel Chance dentro al suo trolley. Ero a disagio ma l’ho avvicinato e gli ho chiesto se aveva bisogno di aiuto. Quella è stata la prima volta, poi sono arrivate le altre due" .

Secondo quanto ricostruito dalla commessa, nel primo episodio Fassino avrebbe risposto di voler andare a pagare ma subito dopo andò via. Come riportato da Repubblica, quell'episodio venne segnalato: "Tanto che il 27 marzo quando l’ho visto entrare di nuovo da noi ho pensato 'Vuoi vedere che succede di nuovo?'. Ero con una collega. Lei è andata a chiamare la sicurezza, io l’ho seguito mentre andava via" . Il profumo finito nella tasca del giaccone sarebbe stato sempre lo stesso, Chanel Chance dal valore di 130 euro, ma il vigilantes non sarebbe riuscito a raggiungerlo in tempo. La stessa guardia giurata sarebbe invece intervenuta - con successo - il 15 aprile, il caso che ha fatto scattare la denuncia. I dipendenti del duty free hanno chiamato la polizia e gli investigatori lo hanno identificato. Secondo il vigilantes, l'ex sindaco di Torino non avrebbe reagito con frasi come "Lei non sa chi sono io" , chiedendo solo di pagare la boccetta di profumo.

Il pubblico ministero Alessandro Gentile ha subito delegato la Polaria per continuare a indagare. Fassino gode dell'immunità parlamentare, insindacabilità connessa alla funzione: come evidenziato dall'esperto Alfonso Celotto, bisogna capire se il reato per cui viene indagato è connesso alla funzione. "Se le indagini del pm vengono concluse con una colpa, viene chiesta l’autorizzazione al Parlamento europeo a procedere per la richiesta di rinvio a giudizio. Vista la tenuità del fatto il sostituto procuratore potrebbe anche chiedere l’archiviazione" , l'analisi del professore ordinario di Diritto costituzionale all’università di Roma Tre. Altra ipotesi che al momento non sembra sul tavolo, la possibile rinuncia all'immunità da parte dell'ex ministro.

Seguiranno aggiornamenti.