"Ha provato a baciarmi, ho pianto". La rivelazione di Nancy Dell'Olio su Emiliano

Ascolta ora 00:00 00:00

Il caso di Nancy Dall'Olio contro Michele Emiliano è destinato a crescere. L'ex "ambasciatrice" nel mondo della Puglia ha rilasciato le sue dichiarazioni al programma Le Iene. L'avvocato parla di un ristorante riservato solo per loro, circostanza però smentita sia dal locale che dallo stesso presidente della Regione: " Era solamente vuoto. Ho pagato io e non ho carta di credito della Regione Puglia ". Nella puntata in onda questa sera, Dall'Olio spiega: " Se ci ha provato? Certo che ci ha provato ". E con il giornalista di Italia Uno ha ricordato la serata al Circolo della Vela del 29 maggio 2019: " Al termine della cena ci spostammo sui divanetti per bere qualcosa. Lì il presidente trasformò il tono del nostro incontro. E ci provò in quell'occasione, in un modo che mi spiazzò. Prese la mia mano e cercò di baciarmi. Mi chiese se volessi andare a casa sua a proseguire la serata, ma gli dissi di no ". Quando tornò in aiuto, prosegue, " la mia assistente mi vide sconvolta. Scoppiai a piangere. E piansi a lungo, ero turbata ".

La donna, che come avevamo già scritto in questo articolo ha deciso di denunciare il governatore della Puglia, ha dichiarato al programma di Italia Uno di aver segnato date, momenti, su un diario e " questo il presidente Emiliano lo sa ". Il governatore ha negato tutto il racconto di Dall'Olio: " Mi dà la possibilità di ricevere questa tesi formalmente? Nancy Dell’Olio ha detto che mi deve denunciare, vero? Bene, aspetto questa denuncia. Se devo porgere delle scuse alla signora Dell’Olio? Non ho niente di cui scusarmi ".

L'antefatto di queste rivelazioni è la promessa, poi non mantenuta, fatta da Emiliano a Dall'Olio, di rinnovare il contratto come "ambasciatrice" della Puglia nel mondo. " Mi hanno presa in giro. C'è stata malafede ", ha denunciato la donna al Corriere del Mezzogiorno venti giorni fa.

bando in cui era previsto l'inserimento in Pugliapromozione di una figura senior, con contratto di sei mesi da rinnovare di volta in volta

La prima firma sul contratto, ha spiegato in quell'occasione, è avvenuta nel 2019 sulla base di un "".