"Colpa del Superbonus...". Conte smascherato dopo la passerella con gli studenti in tenda

L'ipocrisia di Giuseppe Conte e del Movimento Cinque Stelle non ha fine. Nei giorni scorsi il presidente del partito pentastellato si era recato davanti all'Università La Sapienza di Roma per sostenere la battaglia contro il caro affitti nelle metropoli italiane degli studenti che si sono accampati in tenda. Intento a occupare tutti i possibili scenari politico-mediatici, l'ex presidente del Consiglio è seriamente intenzionato in questo periodo a mettere il cappello su ogni protesta che possa così essere strumentalizzata contro il governo Meloni. Il tutto per accaparrarsi tutti i voti possibili a disposizione.

Ora, il tema sui costi troppo elevati delle locazioni di appartamenti per tutti coloro che stanno frequentando gli atenei da fuorisede è sicuramente dirimente. E, da questo punto di vista, l'esecutivo di centrodestra si è mosso tempestivamente già la scorsa settimana sbloccando i 660 milioni di euro previsti dal 2022 per gli alloggi universitari. Rimane comunque curioso il fatto che i più importanti rappresentanti dei partiti di centrosinistra che sono stati al governo nazionale fino a poco tempo - ovvero lo stesso Conte e la Schlein – abbiano sfilato a favore di telecamere al fianco degli studenti, dimenticandosi completamente tuttavia che, anziché pensare alle case popolari per i poveri, hanno speso 100 miliardi per una misura in gran parte fallimentare.

Renzi smaschera Conte

Un dettaglio che non è per niente sfuggito a Matteo Renzi, il quale ne ha approfittato per mettere a tacere la retorica dell'ex presidente del Consiglio. " Sulle proteste degli studenti per il caro affitti mi limito a far notare questa stortura ", sottolinea il leader di Italia Viva nella sua ultima Enews, ovvero " quella di un Paese in cui si regalano decine di miliardi di euro a chi generalmente non ne ha bisogno con il superbonus 110% e poi si incolpano gli avversari di non destinare spiccioli per gli studentati o i contributi affitti o le borse di studio ".

Il direttore editoriale del Riformista piccona Giuseppi e la sua incredibile faccia tosta: " Chi ha rubato ai poveri per dare ai ricchi, in questo Paese è stato innanzitutto il Movimento Cinque Stelle con il superbonus - aggiunge -. Giuseppe Conte voleva fare Robin Hood ed è stato lo sceriffo di Nottingham. Il bello è che poi Conte, come pure Landini, vanno a fare la processione laica dai ragazzi delle tende: perché per i social funziona. Non c'è che dire: lui su Instagram va forte. È con la Gazzetta Ufficiale che ha sempre avuto problemi ".

Le precisazioni di Forza Italia

Su Giuseppe Conte & Co aveva già espresso la propria opinione poco tempo fa anche il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo. " Mi spiace vedere che molti politici che erano al governo qualche mese fa ora vanno a solidarizzare con gli studenti, senza chiedersi cosa hanno fatto quando potevano decidere cosa fare. Mi riferisco a Conte o all'ottima Schlein ". Secondo l'esponente del governo " il problema degli alloggi per gli studenti è reale e da non sottovalutare, ma c'è da tempo ". Inoltre, su questo problema sollevato dagli studenti, " il governo, invece di fare tante chiacchiere ha stanziato 660 milioni e poi c'è un altro miliardo previsto nel Pnrr per l'edilizia a favore degli studenti. Insomma stiamo lavorando per dare delle soluzioni concrete ".