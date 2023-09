"Ho avvisato Renzi". Bonetti lascia Italia Viva e prepara un ticket con Calenda

“Ho scritto a Renzi e ai colleghi di Italia Viva” . Il dado è tratto. Elena Bonetti, ex ministra renziana del governo Conte II e del governo Draghi, è categorica. La sua esperienza con Italia Viva e con il suo leader, Matteo Renzi, è conclusa una volta per tutte. L’ufficialità dell’addio, un’opzione elaborata da Bonetti nelle ultime settimane, arriva dalle pagine del Corriere della Sera. L’intervista dell’ex ministra è un addio sia a Renzi sia alla sua idea di centro maturata negli ultimi giorni.

Bonetti lascia Italia Viva

“Il cammino del Terzo Polo si è interrotto, ma io voglio pensare al rilancio” . Una riflessione ponderata sul passato con uno sguardo fisso al futuro: il nuovo progetto centrista di Renzi è una parabola politica distante dagli obiettivi di Elena Bonetti. “Il rilancio – spiega l’ex ministra – non è raccogliere uno spazio con cui raccogliere adesioni per le elezioni” . Tradotto: Il Centro targato Matteo Renzi. Tutt’altro: il rilancio è “attivare un processo per far incontrare idee e tradizioni diverse, la mia è quella popolare e riformista” .

Una visione politica e strategica diametralmente opposta a quella dell’ex premier fiorentino. “Io – chiarisce Bonetti – penso al centro non come a uno spazio da occupare ma come a un processo di partecipazione”. Con un solo obiettivo: superare il bipolarismo. La decisione, maturata nelle ultime settimane, ha origini profonde e strettamente politiche: “In questi mesi – l’ex ministra di Italia viva – non ho fatto mistero delle diverse posizioni che avevo sia sulle singole sfide che sul progetto d’insieme” .

La reazione di Calenda

Una scelta che, per forza di cose, avvicina il suo futuro con quello di Azione, o meglio, con quello di Carlo Calenda. Il futuro politico dell’ex ministra renziana è segnato: “Non entro in Azione – precisa Bonetti – ma in ticket con Carlo Calenda, con il quale collaboro per la nascita di un nuovo soggetto aggregativo più ampio” . Le battaglie, in tandem con il leader di Azione, sono precise: “La prima sulla educazione. E poi la sfida demografica”.