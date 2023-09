"Medaglia d'oro al valore". La promessa del Premier alla mamma di Giovanbattista Cutolo

Dopo l'estremo saluto di Napoli a Giovanbattista Cutolo, il 24enne musicista freddato da tre colpi di pistola il 31 agosto, Daniela Di Maggio, la mamma di Giovanbattista, ha incontrato a Palazzo Chigi il premier Meloni in un ricevimento privato. Il presidente Meloni ha dichiarato di essere stata colpita dal coraggio e dalla voglia di combattere della mamma di Cutolo e ha anche annunciato, a nome del governo, l'intenzione di proporre la medaglia d'oro al valore per Giovanbattista.

Le due donne avevano già avuto occasione di sentirsi per telefono qualche giorno dopo l'efferrato crimine in cui aveva perso la vita il ragazzo e il presidente del Consiglio aveva già manifestato alla Di Maggio la sua vicinanza chiedendole cosa avrebbe potuto fare per aiutarla; la mamma del compianto musicista le rispose: “Voglio incontrarti. Devi fare in modo che altre madri non vivano questo dramma” .

Nel giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha lincenziato il decreto anty baby gang volto a contrastare la violenza minorile, abbassando da 9 a 6 anni la soglia della pena che consente la misura della custodia cautelare, Meloni ha voluto invitare Di Maggio per un confronto privato al fine di ascoltare le proposte di chi convive col dolore di avere perso un figlio per mano di un adolescente.

A margine dell'incontro, Daniela si è lasciata andare a qualche considerazione, come riporta Il Messaggero, in cui si è detta molto soddisfatta e che, "La presidente del Consiglio è stata molto disponibile, amorevole. Di fronte a un crimine così efferato è consapevole che bisogna fare qualcosa di importante a livello normativo" . Dopo le parole di apprezzamento nei confronti del premier, ha voluto rendere noti i suggerimenti fatti per combattre il dilagare della violenza tra i minori: "Ho riproposto la necessità che sia dato l'ergastolo a chi compie un delitto del genere, anche se ha 17 anni. E le mie parole sono state ascoltate con attenzione".

La signora Di Maggio ha poi concluso che è fiduciosa in un prossimo incontro con il ministro Nordio e col Csm.