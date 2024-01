"Ho una montagna di documenti". Conte davanti al Gran Giurì per il Mes

A un mese esatto dalla richiesta avanzata da lui stesso al presidente della Camera dei Deputati, Giuseppe Conte si è recato davanti al Giurì d'onore di Montecitorio. L'udienza odierna, tenuta presso la Biblioteca della terza carica dello Stato, Lorenzo Fontana, era stata fissata nelle scorse settimane dopo che il capo politico del Movimento Cinque Stelle aveva chiesto ufficialmente di accertare quelle che lui aveva definito " menzogne denigratorie " di Giorgia Meloni sulle modalità passate riguardanti l'istituzione del Mes. Conte, il quale aveva chiesto a gran voce di " ristabilire la verità dei fatti e ripristinare l'onore minato " è arrivato a Montecitorio portando con sé " una montagna di fascicoli e documenti ", come riporta l'Adnkronos apprendendo tale circostanza dallo staff di Conte: un centinaio di pagine che sono utilizzate durante l'audizione, durata un'ora e mezza. Conte, uscendo, ha solo ringraziato i cronisti che lo attendevano e si è limitato a confermare che non saranno convocati altri testimoni.

La commissione di indagine ad hoc è presieduta da Giorgio Mulè, di Forza Italia. Insieme a lui, ci sono i deputati Fabrizio Cecchetti della Lega (con il ruolo di segretario), Filiberto Zaratti di Alleanza Verdi e Sinistra, Alessandro Colucci di Noi Moderati e Stefano Vaccari del Partito democratico. Per chiari motivi di imparzialità, non sono presenti nel gruppo incaricato membri né del M5s né di Fratelli d'Italia. Il Giurì, secondo l'articolo 58 del regolamento della Camera, dovrà comunicare la propria decisione all'assemblea entro il 9 febbraio, senza nessuna discussione o votazione successiva e senza nessuna ipotetica sanzione. La "sentenza" non comporterà quindi alcune "pena", ma mirerà soltanto ad accertare la verità dei fatti riportati dal deputato trascinato davanti all'organismo di Montecitorio, in questo caso il presidente del Consiglio. Meloni verrà invece ascoltata domani, alle ore 12, dalla medesima commissione.