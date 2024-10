ESCLUSIVO - I danni della Boccia a Sangiuliano: c'è una perizia psichiatrica

Gennaro Sangiuliano

Da un certificato medico arriva la pesante nuova verità sul caso Boccia-Sangiuliano. Lo sottoscrive il professor Paolo Girardi, luminare romano, uno tra i massimi esperti di psichiatria in Italia, che da un paio di settimane ha in cura Gennaro Sangiuliano. Un referto destinato a finire agli atti della guerra giudiziaria tra l’ex ministro della Cultura e Maria Rosaria Boccia. Il documento certifica le gravi conseguenze sulla salute del giornalista della nota vicenda che l’ha coinvolto insieme alla ex collaboratrice del Mic. E in particolare delle pressioni subite dal giornalista e anche delle lesioni fisiche che ha denunciato e per cui Boccia risulta indagata. Lo specialista parla di un disturbo da stress, che causa al paziente ansia, panico e insonnia.

Per lo psichiatra, i problemi di salute di Sangiuliano sono la conseguenza diretta di quello che gli è successo negli ultimi mesi. Dalla relazione con l’allora collaboratrice del ministero, ai messaggi tra loro diventati pubblici fino alle dimissioni dall’incarico. E poi della ferita alla testa che "Report" alcuni giorni fa ha riportato al centro delle cronache. Il giornalista ha denunciato l’imprenditrice 41enne (tra l’altro) per quel graffio profondo.

E anche se ora la donna prova a negare di essere la responsabile, le chat tra i due di quelle ore calde attesterebbero il contrario: «Mi fai diventare una iena...», scriveva Boccia.Domani sul "Giornale" in edicola l’inchiesta completa e tutti gli sviluppi inediti della storia.