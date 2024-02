I gioielli dei Savoia tornino ai Savoia

Caro Direttore,

essendo dipartito Vittorio Emanuele, si torna a parlare del tesoro dei Savoia custodito in Bankitalia. Alla famiglia reale abbiamo tolto tutto, dalle ville ai palazzi, dai mobili ai quadri, e per decenni i suoi esponenti non hanno potuto mettere piede in Italia, almeno fino al nuovo millennio. L'esilio e la privazione di ogni bene non sono state punizioni sufficienti? Non vedo le ragioni di quest'accanimento verso i nostri ex reali, i quali ora chiedono, per voce dell'erede Emanuele Filiberto, di rientrare in possesso dei gioielli di famiglia che Bankitalia tiene sotto chiave. Non sarebbe il caso e non sarebbe ora di restituirli ai legittimi proprietari?

Silvio Labate