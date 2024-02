"I miei stivali li anticipavano...". Soumahoro salta sui trattori in protesta

Dalle chiacchierate scarpe di John Travolta a Sanremo agli stivali di Soumahoro in Parlamento. Cambiano i palcoscenici, ma non la volontà di calcarli. Nei giorni in cui le calzature esibite dall'attore statunitense al Festival stanno facendo discutere, l'ex sindacalista dei braccianti è tornato a evocare le proprie galosce infangate esibite alla Camera nel 2022. Lo ha fatto stamani intervenendo a L'Aria che Tira, su La7, dove il conduttore David Parenzo - passando dalle vicissitudini sanremesi a quelle politiche - aveva parlato della forza simbolica che anche un paio di stivali può avere.

"Quegli stessi stivali continuo a usarli, andando sempre nei luoghi della miseria e delle sofferenze", ha commentato così Aboubakar Soumahoro, assicurando di non aver mai mollato le istanze degli utilimi. Così, il deputato del gruppo Misto ha colto la palla al balzo e si è proiettato verso le proteste dei trattoristi in rivolta, azzardando un collegamento tra le proprie gesta e le odierne manifestazioni. L'immagine degli stivali in Parlamento (unita alle relative istanze) - ha affermato l'ex sindacalista - "anticipava una una preoccupazione un dramma che continuano a vivere gli agricoltori".

Quindi Soumahoro ha aggiunto: "Se prendiamo in considerazione il dramma del mondo agricolo, c'è un tema che riguarda la iniqua redistribuzione della Pac", la politica agricola comune dell'Ue. Poi ha menzionato anche "il tema della redditività" per gli agricoltori. Il parlamentare ha però dimenticato di ricordare che a provocare la ribellione dei contadini sono state anche le politiche oltranziste promosse in Europa da quella sinistra ecologista di cui lui stesso faceva parte, essendo stato eletto proprio tra le fila di Avs prima di passare appunto al Misto.

"Gli stivali sono anche gli stivali della miseria quotidiana, tanta parte di questo Paese continua a soffrire", ha anche aggiunto Soumahoro, assicurando di essersi occupato nelle ultime settimane dei precari di Poste italiane e degli ex operai Whirlpool d Napoli. Quanto agli stivali portati in Aula, tuttavia, il parlamentare ha ricevuto in diretta su La7 la stroncatura di Vittorio Feltri. "Se uno si mette gli stivali per andare in Parlamento mi fa soltanto ridere", ha commentato icasticamente il giornalista.