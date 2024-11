Pro Pal e studenti in piazza tra foto insanguinate della Meloni e minacce di morte

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuove manifestazioni di piazza, un altro venerdì da incubo per le città: curiosamente, scioperi e manifestazioni riescono a essere organizzati sempre nel giorno che precede il weekend. Se la settimana scorsa a creare disagi è stato lo sciopero dei mezzi, oggi sono gli studenti, i collettivi e i centri sociali, scesi in piazza per il secondo atto del "No Melony Day". A Milano, nei primi minuti della manifestazione contro il governo, è stato imbrattato un negozio Carrefour. Anzi, è stato "sanzionato", come dicono i manifestanti, per la sua "collusione" con la guerra in Medio Oriente e il suo presunto schieramento con Israele. A Genova, invece, gli studenti pensano di essere tornati indietro di 60 anni: " O mio caro governo Meloni, Palestina sarà il tuo Vietnam ", " L'esercito e il governo si chiudono col fuoco, con i ministri dentro sennò è troppo poco ".

La manifestazione degli studenti di Bari si è caratterizzata per gli slogan che richiamano quelli dei terroristi rossi degli anni Settanta, le Brigate rosse. In una parte del corteo, infatti, gli studenti di Cambiare Rossa e Osa non mancato di cantare: " Meloni fascista sei la prima della lista ". Il titolare del negozio Carrefour di via Visconti di Morrone, in centro a Milano, quando ha visto i manifestanti apprestarsi a imbrattare il suo negozio con i palloncini pieni di vernice ha provato a uscire per fronteggiarli ma è stato fermato dalle forze dell'ordine: " Ogni volta è la stessa storia. Oggi il motorino, l'anno scorso la macchina ".