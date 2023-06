"Sindaca" e "assessora" nello statuto comunale. La Lega: "Sono priorità?"

Le parole "assessora", "sindaca" e "consigliera" entreranno ufficialmente a far parte dello statuto comunale. E l'opposizione di centrodestra non ha risparmiato una "stoccata" all'amministrazione Pd: nulla in contrario alla parità di genere, ma possibile che sia questa modifica linguistica la priorità della sinistra, davanti ad opere pubbliche ancora in stand-by e criticità relative a sicurezza e decoro urbano non ancora risolte in via definitiva? Questo è quanto è avvenuto a Prato, in Toscana, al termine dell'ultima seduta della commissione comunale 1. Un percorso fortemente voluto dalla maggioranza di centrosinistra, che culminerà a questo punto nella presentazione dell'atto in consiglio comunale e nella successiva approvazione. E a quel punto, i termini "sindaco", "consigliere" ed "assessore" saranno declinati al femminile anche in ambito istituzionale. Un'azione che a detta dei proponenti dovrebbe lanciare un messaggio simbolico, volto anche al contrasto delle discriminazioni di genere.

Ma che a Leonardo Soldi e a Claudiu Stanasel, consiglieri della lista "Centrodestra", è invece parsa strumentale ed ideologica. "Invece di affrontare questioni di reale urgenza per i cittadini, il Pd insiste su un approccio ideologico che privilegia il simbolismo di genere rispetto ai problemi reali - hanno attaccato i due esponenti di centrodestra - tanto più che la lingua italiana possiede già un'innata sensibilità al genere. Non solo i sostantivi, ma anche aggettivi e verbi possono declinarsi in forme maschili e femminili. Questa non implica oltretutto una gerarchia tra i sessi: è semplicemente una caratteristica grammaticale". Stanasel e Soldi hanno insomma accusato nemmeno troppo velatamente la maggioranza Pd di essersi concentrata sulla revisione dello statuto anche a scapito di problematiche ben più urgenti e più vicine alle reali esigenze della cittadinanza.