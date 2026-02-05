Ice a Milano, gli Usa zittiscono la sinistra: "Nessun agente ha accompagnato gli atleti"

Alla fine, la sinistra si è strappata le vesti per niente. La responsabile della Sicurezza e dei Servizi della delegazione statunitense alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Nicole Deal, ha confermato che nessun membro dell'Immigration and Costums Enforcement (Ice) ha accompagnato gli atleti a stelle e strisce nel nostro Paese. "Posso dirvi con certezza che non ci sono agenti dell'Ice che facciano parte della delegazione del Team Usa qui a Milano. Ci sono molte informazioni errate e supposizioni. Questa inesattezza secondo cui l'Ice è qui a garantire la sicurezza dei Giochi (per conto del Team Usa) è falsa, quindi sono lieta di chiarire che l'Ice non fa parte della delegazione statunitense", ha affermato.

Durante una conferenza stampa al Main media center di Milano, ha dichiarato che non può parlare "a nome del dipartimento di Stato o dell'ambasciata statunitense" sulla presenza di agenti dell'organizzazione federale sul territorio italiano per questioni slegate dalle Olimpiadi, sottolineando anche che "la nostra massima priorità è garantire che gli atleti del Team USA siano al sicuro, si sentano supportati e vivano un'esperienza olimpica davvero positiva. Gli atleti si sentono sicuri e fiduciosi, e non vediamo l'ora che arrivi la Cerimonia di Apertura di domani".

Già ieri, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi aveva ribadito che l'Ice "non svolge e non potrà mai svolgere attività operative di polizia sul nostro territorio nazionale” e che “la sicurezza e l'ordine pubblico infatti sono assicurate esclusivamente dalle nostre Forze di Polizia”. Una specifica necessaria, questa, a seguito dell'ennesima polemica dell'opposizione, secondo cui il governo avrebbe appaltato la sicurezza delle Olimpiadi ad agenti stranieri.

, visto che l'agenzia federale ha personale distaccato nell'ambasciata Usa, quindi tecnicamente non sul territorio italiano, a seguito di un accordo siglato nel 2014 da Barak Obama e Matteo Renzi, e svolgono qui come in altri 50 Paesi un'attività investigativa - come ha sottolineato Piantedosi - "senza che nessuno si sia mai scandalizzato".