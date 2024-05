"Ilaria non ha potuto dimostrare l'innocenza". Il padre di Salis in campagna elettorale a Taranto

Il concerto del Primo maggio di Taranto diventa palco per la campagna elettorale di Ilaria Salis, che tramite suo padre sta cercando di recuperare quanti più voti possibile per far superare lo sbarramento ad Avs ed essere eletta, per sperare poi nell'immunità parlamentare. " Ringrazio tutti i compagni del 1 maggio di Taranto. La vostra solidarietà e il vostro supporto mi sono di grande aiuto per affrontare la situazione in cui mi trovo ", si legge nel messaggio letto da Roberto Salis e scritto da sua figlia detenuta in Ungheria. " E grazie alla vostra solidarietà e supporto spero che presto finisca questo incubo ", prosegue il messaggio

" Mia figlia non ha avuto nessuna possibilità di dimostrare la sua innocenza sinora perché il processo è deciso a priori ed è veramente difficile riuscire ad avere una difesa ", ha dichiarato Roberto Salis dal palco, accusando la presenza di " ingerenze fatte dal primo ministro ungherese che addirittura ha attaccato me personalmente attraverso il suo portavoce ". Ma, accusa il padre, c'è stata anche " c'è stata una ingerenza dell'ambasciatore ungherese in Italia. Un'altra volta è arrivato qui in Italia il ministro degli Esteri che, anche lui, ha portato avanti delle teorie sulla colpevolezza di mia figlia bypassando completamente lo stato di diritto come dovrebbe essere fatto in un Paese civile come l'Ungheria visto che appartiene alla UE ".