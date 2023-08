“È illusorio…”. Giorgio Gori attacca sui migranti ma viene zittito da Fdi

Mentre Elly Schlein blatera di porti aperti e nuove missioni europee che funzionerebbero come servizio taxi, aumentando le partenze dall'Africa e, di conseguenza, gli sbarchi in Italia, i sindaci del Pd si lamentano dei troppi arrivi. Rimostranze arrivate fino al Nazareno, dove chi vive davvero la realtà delle città italiane senza edulcorazioni o filtri, si rende conto che le politiche perpetrate per anni dalla sinistra, che è stata al governo fino al fino allo scorso luglio, si stanno dimostrando fallimentari e di difficile ribaltamento.

Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, in un'intervista al Corriere della sera invita il governo a una gestione realista del problema: " È vero che non si parla più di blocchi navali, ma è illusorio pensare che basti andare a Tunisi a promettere qualche decina di milioni per fermare gli sbarchi ". Come al solito non esiste una proposta alternativa, non c'è un'idea ma solo una contestazione. Il problema migranti esiste ed è concreto, come dimostrano i numeri, ma non nasce certamente oggi con il nuovo governo. È vecchio di almeno 8 anni ed è nato proprio dalle politiche di accoglienza ipocrita e illogica attuate dalla sinistra, che hanno trasformato l'Italia in enorme campo profughi, trasmettendo l'idea che in Italia chiunque possa entrare, vivere di sovvenzioni, fare ciò che desidera. " Negli ultimi 8 anni il Pd e il sindaco dove erano? Possiamo comprendere che all'interno del suo partito Gori non sia molto ascoltato e cerchi maggiore fortuna rivolgendosi al centrodestra. Ma sono difficili da ascoltare tardive lezioni di realismo da chi non ha saputo risolvere niente per un decennio e organizzava le marce per 'accoglierli tutti' ", sottolinea il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Tremaglia.