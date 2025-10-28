Indignatevi per i poliziotti pestati, ha ragione Nordio e Prodi: quindi, oggi...

- Leggo scemenze senza fine sul ragazzo di 16 anni arrestato a Torino e ammanettato. Mamma quanto frignano 'sti studentelli di sinistra, forti in branco e poi pecorelle quando vengono presi da soli.

- La Stampa scrive che "gli studenti sono scesi in strada perché nelle tensioni scaturite a causa del volantinaggio da parte di un gruppo di militanti di estrema destra". Come, scusa? I giovani di "Gioventù Nazionale", cioè i ragazzi di FdI, sarebbero "di estrema destra"? È un po' come affermare che i Giovani Democratici sono dei comunisti. Suvvia...

- Nessuno che osi dire che, al netto di quanto successo di fronte al liceo Einstein, è vergognosa la spedizione punitiva (di questo si tratta) degli alunni di sinistra di fronte alla sede di FdI. Cosa sarebbe successo, se non ci fossero state le forze dell'ordine? Non è normale, quale che siano le contestazioni da fare a Gioventù Nazionale, ritrovarsi di fronte alla loro stanzetta e assediarla. Non è democratico.

- Le immagini mostrano i "bravi ragazzi" di sinistra che cercano di ribaltare una camionetta della polizia, poi ricoperta di scritte ignobili. Nessuno ha nulla da dire? Nessuno ha niente da rimproverare loro, per aver distrutto un bene dello Stato?

- Mi fanno orrore quei video perché si vede chiaramente che qualcuno deve aver dato l'ordine alla polizia di non reagire. Gli agenti erano lì, dietro la camionetta, mentre gli studenti cercavano di ribaltarla. Perché non hanno caricato? Perché? Mi viene un dubbio. Ovvero che dopo l'improvvido messaggio di Sergio Mattarella per i fatti di Pisa, alla fine i questori preferiscano lasciar sfogare gli studentilli. Ed è abominevole.

- Romano Prodi dice e ridice da Lilli Gruber che in Italia non c'è pericolo per la democrazia, checché ne dicano Saviano&co. E tutti muti.

- Chi pensa che la tregua a Gaza possa resistere senza qualche bombardamento o scontro a fuoco, è fuori dalla realtà. Accade sempre. L'importante è, come dice Vance, si tratti solo di scaramucce.

- Tutta la solidarietà del mondo a Emanuele Fiano. Però mi vien da dire che il Pd, e la sinistra in generale, sta raccogliendo i frutti di ciò che ha seminato. Sono anni che noi, inascoltati, affermiamo che il problema non sono i "fascistelli" che fanno qualche saluto romano e si bevono un bicchiere di rosso. Il vero problema sono le sigle antagoniste e di sinistra che la sinistra, vuoi o non vuoi, ha sempre coccolato.

- Il ministro Nordio dice la verità,

ovvero che la giustizia a volte dovrebbe anche avere la decenza di alzare le mani. Parlava di Garlasco, e ha ragione. Ma io applicherei il principio anche del caso di Piersanti Mattarella. Ma nessuno avrà il coraggio di dirlo.