Industria, ambiente, fisco: Forza Italia si prepara agli Stati Generali dell'Economia

Sabato 13 aprile andranno in scena a Milano gli "Stati Generali dell'Economia" di Forza Italia. Mentre si avvicina sempre di più l'appuntamento delle elezioni europee, il partito azzurro si confronterà con esperti economici e rappresentanti del mondo imprenditoriale e politico ponendo al centro le strategie più efficaci per la crescita e lo sviluppo dell'Italia. " Uniamo le le forze, condividiamo le idee e costruiamo insieme il cammino verso il futuro ", è il messaggio che la forza di governo del centrodestra intende lanciare in vista di questo evento che si terrà agli "East End Studios" di via Mecenate, promosso e organizzato dai gruppi parlamentari di Camera e Senato di Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE.

Del resto per il movimento guidato da Antonio Tajani - che punta esplicitamente alla doppia cifra nelle urne dell'8 e 9 giugno - questo 2024 è un anno solare significativo sotto diversi punti di vista. Nelle scorse settimane si sono infatti celebrati i trent'anni della discesa in campo di Silvio Berlusconi. Era infatti il 26 gennaio 1994 quando il Cavaliere, con un videomessaggio inviato a tutti i telegiornali, annunnciò - con la famosa frase "L'Italia è il Paese che amo..." la nascita di un partito a forte spinta liberale che potesse sconfiggere alle elezioni del successivo 28 marzo la "Gioiosa macchina da guerra" della sinistra di Achille Occhetto (evento che puntualmente accadde). A dieci mesi dalla scomparsa del quattro volte presidente del Consiglio, tanti ancora sono gli appuntamenti in programma per ricordare quel periodo di 30 anni fa che scompaginò completamente le carte della politica, sancendo l'inizio ufficiale della seconda Repubblica. Dopo che circa sei settimane fa il ministro degli Esteri è stato confermato segretario nazionale di Forza Italia, ecco che si arriva all'imminente weekend milanese incentrato sui temi economici.

Competitività e sviluppo: il programma di Forza Italia

La giornata del prossimo sabato, condotta integralmente dalla giornalista Mediaset Safiria Leccese, sarà suddivisa in cinque sessioni di lavoro. Poco prima ci saranno i saluti di benvenuto di Cristina Rossello, coordinatrice di Forza Italia di Milano, Alessandro Sorte, coordinatore FI Regione Lombardia e gli interventi di Paolo Barelli, Maurizio Gasparri e Fulvio Martusciello, capodelegazione forzista al Parlamento europeo. Il titolo della prima fase si intolerà "I fattori della competitività del sistema industriale": introdotti e moderati da Alessandro Cattaneo, coordinatore nazionale Dipartimenti FI, parleranno Valentino Valentini, viceministro alle Imprese e al Made in Italy, Paolo Scaroni, presidente ENEL, Marcello Cattani, presidente Farmindustria, Antonio D'Amato, CEO SEDA International Packaging Group, Cristian Camisa, presidente Confapi, e Maria Porro, presidente Salone del Mobile. Nel panel successivo - "Crescita e ambiente" - interverrà il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

Si arriva poi alla seconda sessione degli Stati Generali dell'Economia: "Il territorio come motore di sviluppo dell'economia reale". Il vice direttore del Sole 24 Ore, Daniele Bellasio, modererà gli interventi di Sandra Savino, sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Carlo Sangalli, presidente Confcommercio, Patrizia De Luise, presidente Confesercenti, Federica Brancaccio, presidente Ance, Marco Granelli, presidente Confartigianato, Dario Costantini, presidente Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Marco Accornero, CLAAI, Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane. Nel primo pomeriggio toccherà poi alla presidente Consulta Forza Italia, Letizia Moratti, a trattare del tema "La società civile e l'economia".

Dall'agroindustria ai rapporti con le parti sociali

La terza sessione dei lavori vede al centro "Le potenzialità dell'agricoltura e dell'agroindustria", argomento più che mai dirimente a seguito delle proteste dei trattori che hanno recentemente riguardato tutta l'Europa. Raffaele Nevi, Responsabile Nazionale Dipartimento Agricoltura FI, guiderà il dibattito tra Ettore Prandini, presidente Coldiretti, Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura, e Nicola Levoni, vice presidente di Federalimentare. "Il credito per l'economia reale" è il titolo della quarta fase di sabato 13. Roberto Sommella, Direttore di Milano Finanza, accoglierà i punti di vista di Antonio Patuelli, presidente ABI, Giuseppe Castagna, amministratore delegato Banco BPM, Augusto Dell’Erba, presidente della Federazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, Gregorio De Felice, Head of Research and Chief Economist Intesa Sanpaolo, e Renato Sala, consigliere d'Amministrazione Monte dei Paschi di Siena.

Si arriva così all'ultima sessione: Francesca Mariotti, già direttore generale Confindustria, modera "Fisco, Lavoro e Competenze", che vede come ospiti Luigi Sbarra, segretario generale CISL, Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale CONFSAL, Antonio Di Matteo, Movimento Cristiano Lavoratori, Rosario De Luca, presidente Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dei Collegi Professionali, Eugenio Filograna, presidente Centro Studi Autonomi e Partite IVA.

Con il panel tenuto dalla Ministra dell'Università e della Ricerca,, dal titolo "Formazione e ricerca per la crescita economica", e con le conclusioni del vice presidente del Consiglio Antonio Tajani terminerà ufficialmente la lunga giornata di lavori di Forza Italia.