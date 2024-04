Internazionalismo e antifascismo militante: la solita solfa degli studenti rossi

Le organizzazioni studentesche di stampo comunista, come si definiscono loro stessi, quali Cambiare rotta e Osa non si nascondono più e facendo proprie le ideologie dei primi del Novecento inneggiano alla lotta e cercano di fare proselitismo tra i più giovani. L'internazionalismo è il principio fondante della maggior parte delle loro azioni ed è anche uno dei temi principali dell'opuscolo che Cambiare rotta presenterà mercoledì 24 aprile all'interno dell'università Bicocca di Milano, con un evento pubblicizzato ampiamente sui social. È stata concessa all'organizzazione, animatrice della maggior parte delle manifestazioni sfociate in violenza in tutta Italia, un'aula nella quale presenzierà anche la Rete dei Comunisti, per promuovere l'opuscolo " Lotteremo da una generazione all'altra! Le lezioni del movimento organizzato contro la guerra in Vietnam negli Usa all'attuale opposizione alla guerra ".

Da tempo si sostiene che dietro questi giovani e giovanissimi, visto che si tratta di organizzazioni che raggruppano i collettivi e gli autonomi tra gli studenti medi e universitari, ci siano personaggi ben più adulti, con alle spalle l'esperienza degli anni Sessanta e Settanta. Questo evento ne è una ulteriore conferma e avvalla le preoccupazioni di quanti temono che si stia cercando di riportare l'Italia ai suoi anni più bui dal dopoguerra. Nel presentare l'evento, da Cambiare rotta sostengono che " l'intenazionalismo sia un'arma ed un terreno di sviluppo della conflittualità interna ai singoli Paesi. Raccogliamo quindi le importanti lezioni degli anni '50 e '60 in seno alla balena imperialista per la costruzione di un movimento davvero rivoluzionario ". Termini e registri di un passato che l'Italia credeva di essersi messa alle spalle tornano prepotentemente in bocca a ragazzi che ne raccolgono l'eredità e che disconoscono completamente i fondamenti principali della democrazia nelle società civili.

Imparando dalle dittature del Novecento, soprattutto da quelle rosse guidate da Iosif Stalin e Vladimir Lenin, gli studenti comunisti di Cambiare rotta si stanno presentando alle elezioni studentesche dell'università Statale di Milano con un manifesto anti-democratico. In questo, testualmente, dichiarano di voler " l'estromissione dalla politica universitaria di tutte le liste e organizzazioni neofasciste ". Ma chi sono i "neofascisti"? Sono semplicemente tutti quelli che la pensano diversamente da loro e che si trovano politicamente schierati a destra. Dovrebbe destare qualche perplessità e preoccupazione che degli studenti ambiscano a uccidere completamente il dialogo e il pluralismo in nome del pensiero unico.

Ma, soprattutto, dovrebbe allarmare che quel pluralismo che ancora resiste loro siano pronti a combatterlo, chiedendo il " rilancio dell'antifascismo militante per un'università realmente antifascista ".

Chi, dopo gli assalti de La Sapienza, ha taciuto davanti alle violenze contro la polizia solo perché dalle istituzioni è arrivato un "no" alle pretese degli studenti, dovrebbe fermarsi a ragionare sulla deriva che i loro protetti stanno assumendo nell'ultimo periodo.