Iran, Groenlandia e controspionaggio: alla festa dei lettori del Giornale l’intervista a Marco Mancini

" C'è Biloslavo? Ah è in Groenlandia, peccato. Ma lo vediamo? ". I lettori de il Giornale da questa mattina hanno atteso con entusiasmo il collegamento con l'inviato di guerra de il Giornale, che in questi giorni si trova proprio nell'isola dei ghiacci per un nuovo reportage in uno dei punti caldi attuali degli scenari geopolitici. Al momento del collegamento, la sala era già gremita di lettori. Il racconto di Fausto Biloslavo è stato appassionante, ha catalizzato l'attenzione di tutti i presenti raccontando la situazione attuale dell'isola, le percezioni della popolazione e le loro paure. L'affetto dei lettori per Biloslavo è tangibile, in tanti l'hanno voluto ringraziare per il suo lavoro sul campo, con quella curiosità tipica di chi ha fame di sapere e di conoscere il mondo attraverso gli occhi di chi è lì, di chi vive direttamente quel contesto, affidandosi e fidandosi del suo punto di vista.

L'intervista di Stefano Mancini, ex Capo del Controterrorismo dei Servizi italiani, è stata segnata da numerose battute con Stefano Zurlo, giornalista de il Giornale, che hanno permesso di alleggerire argomenti di politica internazionale e di geopolitica, rendendoli argomenti, per quanto importanti e fondamentali, alla portata di tutti. Zurlo ha anche dato ai lettori l'annuncio dell'accordo raggiunto da Donald Trump sulla Groenlandia e sulla regione artica a seguito di un accordo con Mark Rutte, segretario generale della Nato.

Mancini ha raccontato anche qualche episodio della sua vita da agente segreto, tra missioni all'estero e controspionaggio, che ha catturato fortemente l'attenzione del pubblico, che non si è

risparmiato nelle domande a Zurlo, Mancini e al direttore Tommaso Cerno, che si è unito all'incontro. Tra Taiwan, Groenlandia e Iran, il pubblico ha voluto approfondire i temi mostrando straordinaria volontà di conoscere.