"È irrituale e umiliante". Rivolta nel Pd contro Gualtieri per le assunzioni

L'avvicinarsi delle primarie rendono sempre più incandescente il clima all'interno del Partito democratico. A risentirne sono anche le situazioni locali che già da tempo hanno mostrato qualche segno di precarietà. È un esempio lampante quanto sta accadendo a Roma: il sindaco Roberto Gualtieri è finito nel mirino di diversi esponenti dem che pretendono chiarezza sul fronte delle assunzioni, denunciando un rapporto in declino e un modo di agire che non viene affatto gradito.

L'interrogazione sulle assunzioni

Fino a poco tempo fa i mal di pancia erano affidati a dichiarazioni in incognito: si preferiva raccontare le dinamiche attraverso indiscrezioni giornalistiche. Ora iniziano a palesarsi coloro che desiderano un cambio di rotta da parte del primo cittadino della Capitale. Giovanni Zannola non ci ha girato attorno e ha riferito nel dettaglio ciò che si sta verificando in Campidoglio. Il consigliere del Pd ad esempio ha chiesto di far luce sul numero di assunti dal sindaco e sui loro curriculum.

" Bisogna capire cosa sta accadendo, no? ", ha dichiarato Zannola a La Repubblica. Una mossa ritenuta doverosa in seguito alle critiche sugli ultimi ingaggi. Ne fa una questione di trasparenza. Ma c'è anche una questione di metodo. L'esponente dem è rimasto sorpreso dalla risposta ricevuta quando ha chiesto in segreteria e al capo di gabinetto dei moduli per lo stato di calamità naturale per Ostia dopo il maltempo: " Mi è stato detto che avrei dovuto presentare una richiesta di accesso agli atti. È irrituale. Umiliante ". Non a caso nelle retroguardie si parla di " frattura evidente " con la Giunta.

I ribelli che spaventano Gualtieri

La sensazione è che i rapporti tra Roberto Gualtieri e una parte dei consiglieri del Partito democratico siano vicini alla rottura. Si parla di presunte riunioni "segrete" che la fronda dei ribelli avrebbe organizzato per fare il punto della situazione. I malumori riguardano diversi fronti, dalle nomine da parte del sindaco al predominio della corrente di Claudio Mancini. " Siamo al mercato, così non si può andare avanti ", sono le lamentele che riporta RomaToday. Secondo cui tra i malpancisti c'è chi rinfaccia anche giudizi politici: " Il rapporto con la città è pessimo, i quartieri sono sporchi e la gestione di Ama non va affatto bene ".

Sarebbero 12 i consiglieri dem che si starebbero muovendo contro l'operato di Gualtieri. Da settimane circola un'aria tesa, specialmente per quanto riguarda gli ambienti di AreaDem e dai zingarettiani. Lo schieramento dei ribelli si potrebbe misurare già in occasione del Bilancio. A pesare sono anche i sondaggi che lasciano presagire una disfatta del Partito democratico in occasione delle elezioni regionali: il centrodestra è dato per favorito e, se i numeri fossero confermati, sarebbe a un passo dal trionfo nel Lazio.