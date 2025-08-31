“Italia original 1861”. Meloni torna sui social e si prepara alla campagna per le regionali

Giorgia Meloni è tornata sui social con uno scatto "privato" che la ritrae in auto con occhiali da sole e cappellino grigio con la scritta "Italia original 1861", data significativa per il nostro Paese, in quanto il 17 marzo a Torino venne proclamato il Regno d'Italia, dando il via alla storia della nazione unita. Anche per il premier è tempo di tornare alla normalità dopo le vacanze estive trascorse con la figlia e la famiglia, anche perché l'autunno è ricco di appuntamenti elettorali fondamentali, con molte regioni chiamate al voto per rinnovare l'amministrazione.

La prime a inaugurare la tornata elettorale saranno Marche e Valle D'Aosta il 28 e 29 settembre. Poi sarà il turno della Calabria il 5 e 6 ottobre, Toscana 12 e 13 ottobre, quindi Campania, Puglia e Veneto che andranno al voto a novembre anche se non ci sono ancora le date definitive. Il centrodestra sta ultimando gli incontri per decidere il proprio candidato da portare alle elezioni per sconfiggere la sinistra e provare a recuperare i "fortini rossi" da tempo inespugnati. Valle D'Aosta, Campania, Toscana, Campania e Puglia sono le regioni da conquistare, mentre le Marche, la Calabria e il Veneto devono essere mantenute.

Il premier è pronto alla maratona elettorale delle prossime settimane, che la porterà a presenziare probabilmente nelle piazze calde del voto insieme agli altri leader del centrodestra.

Il ritorno di Meloni sui social anticipa questa stagione ricca di impegni con un messaggio molto semplice: "Buona domenica". Il premier ha sempre cercato di mantenere un rapporto diretto con i suoi elettori attraverso i social, pubblicando spesso momenti privati, anche con la figlia, pur nel rispetto della sua privacy.