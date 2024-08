Ius scholae, continua lo scontro: FI rilancia video del Cav a favore

Ascolta ora 00:00 00:00

Continua lo scambio di stoccate in punta di fioretto tra Lega e Forza Italia riguardo lo ius scholae. Mentre il partito guidato da Matteo Salvini si è detto contrario a qualunque apertura per lo "ius" agli stranieri, che sia scholae o soli, sul primo il partito guidato da Antonio Tajani non solo si è detto favorevole ma anche possibilista per la sua introduzione. Il dibattito sul tema è quanto mai acceso e nella discussione è stato coinvolto anche il fondatore del partito azzurro, Silvio Berlusconi, considerato il faro di Forza Italia anche ora che è scomparso. Il carisma del Cavaliere e, soprattutto, le sue idee, sono l'eredità più importante lasciata al partito, che vuole proseguire il suo cammino lungo le orme di Berlusconi. Ma se da un lato nella giornata di ieri dalla Lega è stato condiviso un video in cui il Cavaliere si diceva contrario allo ius soli, oggi Forza Italia ne ha condiviso uno in cui il fondatore si diceva favorevole.

Una replica indiretta al Carroccio per rivendicare la propria coerenza di ideali e continuare il viaggio nel solco del fondatore, senza snaturare l'essenza che ha portato Forza Italia a essere uno dei partiti più votati dagli italiani. " Riteniamo che dare la cittadinanza a qualcuno figlio di stranieri, che vivono in Italia, sia addirittura doveroso quando questa persona è stata allieva di un ciclo scolastico che gli consente, non solo di parlare bene la nostra lingua ma anche di conoscere la nostra storia e di apprezzare i punti cardine della nostra civiltà ", dice l'ex premier nella breve clip di 30 secondi.

Nel post che accompagna il video, Forza Italia accompagna le parole dell'ex presidente del Consiglio con una breve didascalia: " Ascoltate le parole del Presidente Silvio Berlusconi sullo ius scholae. Lui era favorevole a concedere la cittadinanza ai figli di stranieri nati in Italia che avessero completato la scuola dell'obbligo, Forza Italia continua coerentemente ad esserlo ".

favorire l'inclusione sociale e lavorativa degli immigrati regolari

garantire flessibilità in uscita dal mondo del lavoro e accesso alla pensione, favorendo il ricambio generazionale

lo ius scholae rappresenta lo strumento per mantenere queste promesse nei confronti degli elettori

In un altro comunicato social, poi, Forza Italia si rivolge agli alleati di governo ricordando che nel programma elettorale del centrodestra erano stati inseriti, tra i punti, la volontà di "" e "". E, aggiunge il partito, "".