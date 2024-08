Ius Scholae, i dati del ministero: quasi 870mila studenti stranieri nelle classi

Immagine di repertorio

Il dibattito sullo ius scholae si è improvvisamente riacceso in questa lunga coda d'estate. D'altronde, da anni in questo periodo si torna a parlare di cittadinanza e di come concederla agli stranieri. Un tema particolarmente caro alla sinistra, che quest'anno ha trovato inattesa sponda anche in Forza Italia, che con Antonio Tajani si è detta favorevole a questo tipo di istituto. E mentre la Lega tira dalla parte opposta, chiudendo a ogni tipo di ius è bene conoscere quali sono i numeri degli stranieri che frequentano gli istituti italiani. Studenti che vivono in Italia ma che non hanno la cittadinanza. Il nuovo anno scolastico non è ancora iniziato ma i numeri a disposizione sono comunque aggiornati perché riferiti al periodo 2023/2024, quando sono stati 869.336 gli alunni con cittadinanza non italiana ad aver frequentato gli istituti su territorio.

Da questi dati, che sono quelli ufficiali del ministero dell'Istruzione e del Merito, si evince che circa il 25.2% di questi sono stati registrati in Lombardia dove sono stati 219.275 gli alunni stranieri. Subito alle spalle si piazza l'Emilia-Romagna, con 109.106 alunni non italiani, che corrisponde al 12.6% del totale nazionale. E poi ancora si trovano il Veneto con 92.471 alunni non italiani, ossia 10.6% del totale nazionale, il Piemonte con 80.268 alunni, il 9.2% di 869.336 e il Lazio, con 78.987 alunni, ossia una percentuale pari al 9.1%. Balza subito all'occhio il fatto che la maggior concentrazione di alunni stranieri sia nel nord e nel Lazio, dove svetta la Capitale. Nel Mezzogiorno la percentuale si alunni non italiani è molto più bassa. Quella che ne ha registrato di più è la Campania, dove la percentuale si ferma al 3.8% su base nazionale. Seguono la Sicilia, con il 3.4% e la Puglia con il 2.4% del totale nazionale. In fondo alla classifica le scuole del Molise, dove ci sono solamente 1.355 studenti non italiani.

Scartabellando ulteriori informazioni dai dati forniti dal ministero guidato dal ministro Giuseppe Valditara, si evince come la maggior parte degli studenti non italiani frequentano la scuola primaria: 331.161 bambini iscritti al primo ciclo di 5 anni previsto dall'ordinamento italiano. Gli iscritti alla scuola media sono meno rispetto a quelli della scuola primaria e delle scuole superiori. Al ciclo intermedio di tre anni nel 2023/2024 erano iscritti 195.455 alunni mentre a quello finale di cinque anni erano iscritti 228.124 studenti stranieri.

Lo ius scholae prevede che solo al termine del ciclo completo di 13 anni gli studenti possano acquisire la cittadinanza e dai numeri presentati dal ministero si può avere un'idea di quanti potranno essere i "nuovi" italiani nel prossimo futuro.