“Dialogo più che mai fondamentale”. Tajani interviene al meeting di Rimini

Il vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, oggi è intervenuto al meeting di Rimini insieme a Mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia accademia per la vita, nel panel dedicato al dialogo "Percorsi per la pace", moderato da Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli. Come ha sottolineato in apertura del suo intervento, il palcoscenico annuale di Rimini ha da sempre espresso la sua profonda vocazione per la pace e il questa particolare fase storica " il dialogo risulta più che mai fondamentale per identificare soluzioni concrete alle crisi in corso nel mondo, dal Medio Oriente all'Ucraina ". Ed è in questa direzione, anche in ottemperanza al ruolo di presidenti di turno del G7, ha aggiunto il ministro degli Esteri, che " stiamo lavorando per una de-escalation insieme agli attori regionali e globali interessatI ".

Quest'anno, ha proseguo Tajani, " ci siamo voluti focalizzare sull'Africa e sulle grandi progettualità della Cooperazione Italiana nel Continente ", sottolineando che " l'approccio paritario su cui si fonda il Piano Mattei è al centro della strategia italiana verso l'Africa ". L'impegno italiano in tal senso è massimo, come dimostra il vertice Italia-Africa che è stato svolto lo scorso gennaio. Su quel solco, ha aggiunto il vicepremier, " abbiamo già organizzato quest'anno tre missioni del sistema italiano di cooperazione in Africa e altre seguiranno ".

L'Italia, fin dall'insediamento di questo governo, ha posto " le relazioni con il continente africano al centro della presidenza italiana del G7 e così continueremo a fare nella riunione G7 Sviluppo di Pescara di fine ottobre ". Ci concentreremo, ha aggiunto il vicepremier, " su come coniugare sicurezza e sviluppo sostenibile con particolare attenzione all'Africa ". In un'intervista rilasciata al sito ilSussidiario, in merito al conflitto russo-ucraino, Tajani ha voluto ribadire che l'Italia ha posto come condizione all'Ucraina al momento della fornitura delle armi che " i sistemi vengano adoperati all'interno del territorio ucraino. L'Ucraina però ha tutto il diritto, anche da un punto di vista delle leggi internazionali, di difendersi come meglio ritiene ".

Ogni Paese della Ue decide per conto proprio e l'Italia non ha mai dichiarato guerra alla Russia. Un conto è difendere legittimamente il proprio territorio, un altro è attaccare la Russia. E noi rimaniamo fermi sulla linea della sola difesa

Inoltre, ha aggiunto il ministro degli Esteri